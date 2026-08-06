Giubbotti invernali da donna: proteggi le tue performance quando fa freddo
Le giacche invernali da donna Nike sono progettate con tecnologia all'avanguardia per aiutarti a dare il massimo, persino nei mesi più freddi. Vivi lo sport all'aperto, stagione dopo stagione, grazie ai rivestimenti idrorepellenti che lasciano scivolare via la pioggia. In più, il cappuccio regolabile ti consente di personalizzare il fit. Vuoi aumentare l'intensità? Cerca i giubbotti invernali da donna con tecnologia Nike Dri-FIT. L'innovativo tessuto allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione, mantenendo la pelle asciutta e fresca più a lungo. In aggiunta, i polsini e i bordi elastici trattengono il calore corporeo e lasciano fuori il freddo, così puoi continuare ad allenarti per raggiungere i tuoi obiettivi. Regola la copertura a piacere grazie alle pratiche zip anteriori. E per concederti un livello di comfort extra, punta sui cappotti invernali da donna foderati in fleece, ultramorbidi a contatto con il corpo.
Ti alleni all'aria aperta? Scegli una giacca invernale da donna leggera che non ti rallenti. Il tessuto flessibile si muove con te per darti la massima libertà mentre corri, salti e ti allunghi. Quando fa più freddo, indossa un piumino trapuntato. L'ovatta, leggera come una piuma, intrappola l'aria nelle tasche per fornire un calore aggiuntivo senza appesantire. E nel tuo guardaroba non può mancare l'icona assoluta di versatilità: lo smanicato, perfetto da indossare sopra le felpe. Le pratiche tasche laterali sono pensate per riporre gli oggetti essenziali mentre sei in movimento, oltre che per tenere le mani al caldo.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti al nostro percorso, cerca le giacche e i giubbotti invernali da donna contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo finale, ma ci stiamo avvicinando.