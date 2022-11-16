Le migliori idee per mini regali e pensierini per teenager Nike

Le otto migliori idee per piccoli regali Nike da teenager
Guida all'acquisto
Se cerchi il regalo giusto per chi non ha ancora vent'anni, usa questa guida per trovare qualcosa che apprezzerà.
Scegliere il regalo perfetto da teenager può essere meno complicato di quanto si possa pensare. Una volta individuati interessi, hobby e stile, sarà molto più semplice trovare un piccolo regalo che sarà sicuramente gradito.
Questi piccoli regali sono perfetti per qualsiasi occasione: come dono per le festività, per il compleanno o il diploma. Dai un'occhiata a queste otto idee per piccoli regali da teenager.
(Articolo correlato: Gli otto migliori piccoli regali Nike da donna)
Le otto migliori idee per piccoli regali Nike da teenager
1. T-shirt con grafica Nike
L'età in cui piace ricevere capi di abbigliamento in regalo è proprio l'adolescenza, ammesso che si tratti di qualcosa in linea con i propri gusti. Con le t-shirt con grafica Nike vai sul sicuro. Scegli tra t-shirt con grafica Nike SB e All Condition Gear, oppure opta per un classico design con Swoosh. Le t-shirt con grafica Nike sono disponibili in diverse opzioni, a manica lunga, corta e smanicate.
2. Berretto Nike
Un aspetto positivo del freddo è che permette di sfoggiare un berretto. Se il regalo è per qualcuno che preferisce un look essenziale, scegli un berretto Fisherman minimalista. In alternativa, scegline uno con pompon, fodera in fleece e realizzato in tessuto in maglia. E se ama lo sport, scegli un berretto con i colori e lo stemma della sua squadra preferita.
(Articolo correlato: I migliori berretti Nike da acquistare subito)
3. Accessori per capelli Nike
Se il regalo è per chi ama indossare fasce, elastici o fiocchi per capelli, Nike offre tantissime opzioni adatte ad altrettanti stili personali. La collezione include fasce per capelli in velluto, grandi fiocchi con Swoosh ed elastici con grafica da sfoggiare in uno chignon o al polso.
4. Occhiali da sole Nike
Tra montature da aviatore, lenti a specchio o lenti colorate specifiche per il running, puoi scegliere occhiali da sole perfetti per lo stile dell'adolescente che è sulla tua lista dei regali. Se trascorre molto tempo davanti a uno schermo, opta per un paio di occhiali Nike che bloccano la luce blu, ideali per proteggere gli occhi.
(Articolo correlato: I migliori occhiali da sole Nike per correre)
5. Cinturini Nike per orologio
Se ha un Apple Watch, quale migliore occasione di questa per acquistare un nuovo cinturino? Nike Sport Loop è realizzato in nylon intrecciato traspirante e presenta l'iconico logo Swoosh in tanti colori, tra cui nero, bianco, Olive e Pride. In alternativa, puoi scegliere Nike Sport Band, realizzato in fluoroelastomero traforato, morbido sulla pelle. È disponibile in varie tonalità tra cui bianco, nero, grigio, rosso o rosa.
6. Borraccia Nike
Una borraccia Nike è un regalo semplice, utilizzabile in mille modi. Opta per una borraccia robusta in acciaio inox, resistente agli urti durante gli spostamenti da una classe (o da una casa) all'altra.
(Articolo correlato: Ecco quanta acqua dovresti bere ogni giorno, secondo gli esperti)
7. Calze Nike
Le calze sono un classico, ma non per questo devono essere un regalo noioso. Quelle Nike sono disponibili in una varietà di colori, compresi modelli realizzati con le tecniche tie-dye e dip-dye. Trova un paio di calze in base ai suoi hobby: scegli tra calze ammortizzate da running o training, o calzettoni da calcio o baseball.
8. Gift card Nike
Se invece il tuo regalo è destinato a chi ama tutti gli articoli Nike, con una gift card non puoi sbagliare. Potrà scegliere quello che desidera, e tu non dovrai tirare a indovinare. Puoi anche nascondere una gift card in un berretto, una borraccia o un paio di calze Nike per aumentare l'effetto sorpresa.
(Articolo correlato Gli otto migliori piccoli regali Nike da uomo)
Testo di Emilia Benton