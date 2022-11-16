Le migliori idee per mini regali e pensierini per teenager Nike

Un aspetto positivo del freddo è che permette di sfoggiare un berretto. Se il regalo è per qualcuno che preferisce un look essenziale, scegli un berretto Fisherman minimalista. In alternativa, scegline uno con pompon, fodera in fleece e realizzato in tessuto in maglia. E se ama lo sport, scegli un berretto con i colori e lo stemma della sua squadra preferita.

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