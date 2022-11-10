I migliori mini regali Nike da uomo

Gli otto migliori piccoli regali Nike da uomo
Guida all'acquisto
Dai cinturini per orologio ai berretti, di seguito troverai idee per piccoli regali perfetti.
A volte sono proprio i piccoli doni a rivelarsi come i più utili e significativi. Che tu stia facendo shopping per un parente, un bambino o altre persone a te care, Nike offre tantissime opzioni per piccoli regali adatti a esigenze, interessi e personalità diverse.
Continua a leggere per trovare le migliori idee per piccoli regali Nike da uomo.
Gli otto migliori piccoli regali Nike da uomo
1. Attrezzatura Nike per allenarsi in casa
Per un uomo che preferisce allenarsi in casa, scegli tra una varietà di piccoli oggetti essenziali da aggiungere a una palestra domestica. Le fasce di resistenza mini sono disponibili in una confezione da tre, con resistenza leggera, media ed elevata.
In alternativa, puoi regalargli un paio di impugnature per flessioni Nike, che comprendono una base antiscivolo e maniglie morbide ed ergonomiche. Potrebbe apprezzare una palla per recupero Nike da utilizzare per muscoli specifici che hanno bisogno di un massaggio al termine degli allenamenti.
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2 Cinturini Nike per orologio
Se l'uomo della tua vita usa un Apple Watch, potrebbe essere l'occasione ideale per regalargli un nuovo cinturino. I cinturini Nike Sport Loop e Nike Sport Band sono realizzati in nylon intrecciato traspirante o in fluoroelastomero traforato ad alte prestazioni, morbido sulla pelle. Puoi scegliere tra vari colori: bianco, navy, verde oliva, nero o Pride (tra gli altri).
3. Cappello Nike
Per qualunque attività, esiste un cappello Nike da abbinare. Forse il ragazzo che ti è caro è pronto per un nuovo cappello da baseball. Oppure, se gli piace molto correre, potrebbe apprezzare un cappello da trail running Nike Dri-FIT. Per le giornate invernali, scegli un berretto tra i tanti colori e motivi disponibili.
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4. Occhiali da sole Nike
Gli occhiali da sole Nike sono disponibili in vari modelli tra cui scegliere, in base agli interessi della persona cara. Puoi optare per un paio di occhiali da sole specifici per la corsa con lenti avvolgenti monopezzo, o scegliere un paio di occhiali da sole lifestyle, da usare tutti i giorni, dotati di lenti polarizzate.
5. Guanti Nike
Ecco un'altra idea regalo perfetta per gli interessi della persona a te cara. Scegli guanti da running isolanti, guanti da calcio o guanti per sollevamento pesi tra le varie opzioni disponibili, per tenere al caldo le sue mani qualunque sia l'attività praticata.
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6. Borraccia Nike
Una borraccia Nike è un regalo piccolo e semplice da utilizzare in mille modi. Potresti optare per una tipologia robusta, in acciaio inossidabile, resistente ai frequenti spostamenti quotidiani, o per una borraccia shaker se preferisce assumere proteine in polvere o integratori prima dell'allenamento. In alternativa, scegli una borraccia portatile per runner, dotata di una piccola tasca con zip per le chiavi.
7. Calze Nike
Le calze sono un regalo classico. Scegli un paio di calzettoni Nike Dri-FIT in bianco o tie-dye, oppure, se il destinatario del tuo regalo preferisce calze più tecniche, opta per calze da running a costine o calze da training ammortizzate. Le calze Nike sono disponibili in un'ampia gamma di lunghezze: fantasmini, alla caviglia, di media lunghezza e al ginocchio.
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8. Underwear Nike
Un altro regalo da prendere in considerazione è un capo di underwear Nike. I boxer da uomo sono realizzati con tecnologia Dri-FIT per tenere lontana l'umidità. Sono anche realizzati in microfibra elastica, morbida sulla pelle. In alternativa, scegli tra una varietà di sospensori e shorts.
Testo di Emilia Benton