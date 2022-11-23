La giornalista Anna Kessel sulle donne nello sport e nel fitness

Da quasi vent'anni, Anna Kessel scrive di donne nello sport. Il suo lavoro, specialmente in riferimento al calcio femminile, è stato talmente incisivo da valerle la nomina a componente dell'Eccellentissimo Ordine dell'Impero Britannico durante i festeggiamenti per il 90° compleanno della regina Elisabetta II. Molti considerano il suo libro Eat Sweat Play un vero must sul nesso tra femminismo e sport. In questo episodio, Kessel si unisce alla presentatrice Jaclyn Byrer per analizzare la storia dell'atletica femminile, spiegare perché le prospettive della società sono da considerarsi ampiamente responsabili per le difficoltà di accesso delle donne e come tutti possiamo fare la nostra parte per promuovere il ruolo delle donne nello sport.