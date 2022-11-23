La giornalista Anna Kessel sulle donne nello sport e nel fitness

Podcast Trained: Promuovi le donne nello sport con Anna Kessel
Coaching
Le donne appartengono allo sport. Anna Kessel, scrittrice sportiva e giornalista, lo afferma con forza affinché tutti ne prendano coscienza.
"Trained" è un podcast che esplora il fitness olistico d'avanguardia.
Da quasi vent'anni, Anna Kessel scrive di donne nello sport. Il suo lavoro, specialmente in riferimento al calcio femminile, è stato talmente incisivo da valerle la nomina a componente dell'Eccellentissimo Ordine dell'Impero Britannico durante i festeggiamenti per il 90° compleanno della regina Elisabetta II. Molti considerano il suo libro Eat Sweat Play un vero must sul nesso tra femminismo e sport. In questo episodio, Kessel si unisce alla presentatrice Jaclyn Byrer per analizzare la storia dell'atletica femminile, spiegare perché le prospettive della società sono da considerarsi ampiamente responsabili per le difficoltà di accesso delle donne e come tutti possiamo fare la nostra parte per promuovere il ruolo delle donne nello sport.
"Quello che voglio è che donne e ragazze non siano più ostacolate, che possano proseguire sulla strada della libertà, della fiducia in sé, dell'esplorazione e del gioco. Perché credo che questo condurrà tutti noi, donne e uomini, verso un futuro migliore."
Anna Kessel
Scrittrice sportiva, giornalista e autrice di Eat Sweat Play
Hai domande su atteggiamento mentale, esercizio fisico, alimentazione, recupero o sonno? Vorresti suggerire qualche ospite o un argomento? Scrivi a Jaclyn all'indirizzo trained@nike.com.