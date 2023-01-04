Come creare e interrompere abitudini con James Clear

Da tre anni nell'elenco dei best-seller del New York Times, Piccole abitudini per grandi cambiamenti di James Clear ha reso il successo stesso qualcosa di ordinario. In questo episodio, l'autore e imprenditore che ha spronato milioni di lettori a cambiare in meglio le proprie abitudini salutari si unisce alla presentatrice Jaclyn Byrer per riassumere in poche parole il proprio pensiero: le nostre abitudini rispecchiano chi siamo. Attraverso metafore efficaci e tecniche mentali sorprendentemente semplici e sostenibili suggerite dai grandi della psicologia, possiamo tutti imparare a costruire abitudini che ci permettano di esprimere il meglio di noi.