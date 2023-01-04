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Podcast Trained: Piccole abitudini per grandi cambiamenti, con James Clear

Coaching

Le tue abitudini diventano la tua identità. Costruisci quelle che ritieni importanti e abbandona quelle che non lo sono con i consigli dell'autore best-seller James Clear.

Ultimo aggiornamento: [data]
Lettura di 2 min
Come creare e interrompere abitudini con James Clear

"Trained" è un podcast che esplora il fitness olistico d'avanguardia.

Da tre anni nell'elenco dei best-seller del New York Times, Piccole abitudini per grandi cambiamenti di James Clear ha reso il successo stesso qualcosa di ordinario. In questo episodio, l'autore e imprenditore che ha spronato milioni di lettori a cambiare in meglio le proprie abitudini salutari si unisce alla presentatrice Jaclyn Byrer per riassumere in poche parole il proprio pensiero: le nostre abitudini rispecchiano chi siamo. Attraverso metafore efficaci e tecniche mentali sorprendentemente semplici e sostenibili suggerite dai grandi della psicologia, possiamo tutti imparare a costruire abitudini che ci permettano di esprimere il meglio di noi.

"Credo che il vero motivo per cui le abitudini sono importanti è che rispecchiano il nostro modo di incarnare una particolare identità. Per questo ogni nostra azione è come un impegno verso la persona che desideriamo diventare."

James Clear
Imprenditore e autore best-seller di Piccole abitudini per grandi cambiamenti

Ascolta ora

Hai domande su atteggiamento mentale, esercizio fisico, alimentazione, recupero o sonno? Vorresti suggerire qualche ospite o un argomento? Scrivi a Jaclyn all'indirizzo trained@nike.com.

Data di pubblicazione originale: 5 gennaio 2023

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