Monica Garrison, fondatrice di Black Girls Do Bike, illustra i benefici del ciclismo

Nel 2013, Monica Garrison ha riscoperto il ciclismo come mezzo per gestire lo stress, restare in forma e trascorrere del tempo con i suoi figli. Ne ha ottenuto benefici talmente importanti, a livello sia fisico che mentale, da fondare quello stesso anno Black Girls Do Bike (BGDB). Si tratta di un'organizzazione che incoraggia tutte le donne a entrare in contatto attraverso il ciclismo e a sperimentare le gioie di questo sport, dedicandosi in modo particolare ad aprire le porte alle donne di colore e a eliminare le disparità nell'accesso alla salute. Con oltre 100 sezioni all'attivo, oggi BGDB permette alle donne di tutto il mondo di creare un profondo senso di comunità attraverso la loro passione per il ciclismo e il sostegno reciproco. In questo episodio, la presentatrice Jaclyn Byrer ascolta dalla voce di Monica e di altre componenti di BGDB il racconto delle esperienze vissute da queste donne con il gruppo e della loro missione di democratizzare il benessere.