Derrick Henry condivide la sua motivazione per il fitness

A Derrick Henry piace allenarsi, e non solo perché sta per iniziare la sua settima stagione nella NFL. È in palestra che trova ispirazione, passione e orgoglio. In questo episodio, insieme alla conduttrice Jaclyn Byrer, ci parla delle sue preferenze in fatto di fitness. Il running back dei Tennessee Titans racconta anche come la sua famiglia lo abbia aiutato a non perdere la motivazione tra alti e bassi, in che modo ha raggiunto il successo nonostante molti pensassero che non fosse alla sua portata e come tutti noi possiamo superare le incertezze e raggiungere i nostri obiettivi: che si tratti di correre una mezza maratona o di provare una nuova lezione di fitness.