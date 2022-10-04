Derrick Henry condivide la sua motivazione per il fitness

Podcast Trained: Sfrutta la tua energia con Derrick Henry
Coaching
C'è un motivo se lo chiamano "King Henry". Questo running back della NFL ci spiega cosa lo spinge a continuare a migliorare.
"Trained" è un podcast che esplora il fitness olistico d'avanguardia.
A Derrick Henry piace allenarsi, e non solo perché sta per iniziare la sua settima stagione nella NFL. È in palestra che trova ispirazione, passione e orgoglio. In questo episodio, insieme alla conduttrice Jaclyn Byrer, ci parla delle sue preferenze in fatto di fitness. Il running back dei Tennessee Titans racconta anche come la sua famiglia lo abbia aiutato a non perdere la motivazione tra alti e bassi, in che modo ha raggiunto il successo nonostante molti pensassero che non fosse alla sua portata e come tutti noi possiamo superare le incertezze e raggiungere i nostri obiettivi: che si tratti di correre una mezza maratona o di provare una nuova lezione di fitness.
"Ogni volta che lungo il tuo percorso, o nella vita in generale, senti il desiderio di fare una cosa perché ti piace, non esitare, falla e mettici tutto il tuo impegno, ogni giorno".
Derrick Henry
Atleta Nike e running back dei Tennessee Titans
Hai domande su atteggiamento mentale, esercizio fisico, alimentazione, recupero o sonno? Vorresti suggerire qualche ospite o un argomento? Scrivi a Jaclyn all'indirizzo trained@nike.com e cercheremo di accontentarti.