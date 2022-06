Come respirare durante il running

Il nostro respiro è importantissimo. Metodi di respirazione diversi possono alterare lo stato mentale. È per questo che durante la meditazione e lo yoga si invita a fare respiri più lunghi, profondi e lenti. In questo modo il sistema nervoso si calma e si entra in uno stato parasimpatico, cioè di rilassamento fisiologico. Ciò permette di connettersi al corpo nel momento presente e di contrastare lo stress.

Poi c'è il tipo di respirazione che si pratica durante la corsa. Alcuni runner entrano in uno stato meditativo mentre corrono. Il loro respiro è stabile e costante. Sono nel flusso della corsa e hanno la sensazione di poter continuare all'infinito. Questo è il nostro obiettivo. Per molti principianti, tuttavia, il fatto di avere presto il fiatone è spesso l'ostacolo che impedisce loro di percorrere grandi distanze.

Infatti, spesso dicono "Non sono stanco, è solo che mi manca il fiato!". Può essere un segno di minore capacità cardiorespiratoria? In parte, sì. Ma non solo. Esiste una tecnica per respirare durante la corsa, così come esiste una tecnica per la corsa vera e propria. È importante correre con il petto diritto, coinvolgere il core, ovvero la zona del tronco, e guardare in avanti. Le braccia devono muoversi lungo i fianchi e devi poggiare prima l'avampiede.

Spesso si parla del modo di correre corretto, ma non della respirazione corretta. Quindi, come si controlla la respirazione durante la corsa? Qual è il modo migliore per respirare mentre si corre?

Perché la frequenza respiratoria aumenta quando si corre?

Quando inspiri, fai entrare aria nel corpo. L'aria raggiunge i polmoni e l'ossigeno entra nel sangue. A questo punto l'anidride carbonica, un prodotto di scarto della produzione di energia, passa dal sangue ai polmoni e viene espulsa con l'espirazione. Il sangue ossigenato si diffonde nel corpo fino ai muscoli attivi. Questi sono i principi fondamentali dello scambio di gas, ed è utile saperli quando si pensa all'importanza della respirazione nella corsa.

Quando ti alleni, i tuoi muscoli lavorano a fondo. L'ossigeno inviato ai muscoli viene usato per convertire il glucosio in una sostanza chiamata adenosina trifosfato (ATP). L'ATP è la fonte di energia che alimenta il movimento delle contrazioni nei muscoli attivi. Ciò incrementa il fabbisogno di ossigeno, così come la produzione di anidride carbonica. Per mantenere il ritmo, la frequenza respiratoria aumenta in modo da procurare più ossigeno e rifornirlo ai muscoli.

Si potrebbe supporre che una respirazione più rapida aiuti ad inspirare più ossigeno. In realtà non è così.

Perché è importante sapere come respirare durante la corsa?

Una respirazione rapida e superficiale induce il corpo a espellere una maggiore quantità di anidride carbonica. Ciò rende più difficile l'ossigenazione delle cellule. Questo tipo di respirazione rapida del torace non consente di introdurre una quantità sufficiente di ossigeno, quindi i muscoli lo esauriscono. Senza ossigeno sufficiente, il glucosio nei muscoli attivi si converte in acido lattico. Di conseguenza, vengono crampi ai muscoli, si potrebbe avere male alla milza e cominciare a sentire la stanchezza.

È normale che la frequenza respiratoria aumenti durante la corsa. Tuttavia, se si comincia a respirare in modo rapido e superficiale, dopo poco sarà necessario fermarsi per riprendere fiato. Anche a fine corsa hai il fiato corto, nonostante non ti sembri di aver fatto troppa fatica.

Questo problema riguarda soprattutto i runner principianti, in parte perché i muscoli stanno ancora imparando a utilizzare l'ossigeno in modo efficiente. L'esercizio fisico regolare aumenta la funzione muscolare, di conseguenza ogni contrazione richiede meno ossigeno e produce meno anidride carbonica. In questo modo si riduce la quantità di aria da inspirare ed espirare per svolgere l'attività.

Più fai esercizio, più forte sarà la funzione del cuore e dei polmoni. Ciò si può misurare calcolando il livello massimo di VO2, ovvero il consumo di ossigeno massimo. I runner esperti hanno un VO2 massimo più alto, segno che il loro corpo usa l'ossigeno con maggiore efficienza e che hanno una migliore capacità polmonare. Inoltre è più probabile che abbiano imparato l'arte della respirazione ritmica.

Riassumendo, la respirazione controllata e ritmica è il modo migliore per respirare mentre si corre. Ecco alcuni tipi di respirazione da sperimentare durante la tua prossima corsa.