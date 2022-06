Come iniziare a correre dopo i 40

Uno dei motivi per cui la corsa può essere un modo straordinario (e conveniente) di integrare il fitness nella tua routine quotidiana, è che non ti serve un'attrezzatura particolare. Il segreto sta tutto nell'avere un buon paio di scarpe da running ammortizzate e adatte al tuo piede, oltre che al tuo stile di corsa. Se non hai mai praticato il running, puoi recarti in un Nike Store per trovare la misura giusta e provare diversi modelli prima di scegliere le scarpe giuste per te.

Potresti addirittura regalarti un abbigliamento che renderà le tue corse ancora più confortevoli, come i capi realizzati in tessuti traspiranti che tengono la pelle asciutta mentre macini chilometri, oppure i tights da running, che offrono comfort e supporto e contribuiscono a moderare la temperatura corporea. In seguito, potresti anche decidere di puntare a gadget più avanzati, come uno smartwatch GPS o cuffie Bluetooth resistenti all'acqua, ma questi sono accessori di cui non avrai bisogno all'inizio: meglio partire dalle basi.