8 consigli di alimentazione sana per i runner

L'alimentazione ai fini della corsa non deve essere una cosa complicata. Tienilo bene a mente. Per correre più a lungo e più veloce, non è necessario seguire una dieta ricca di grassi e povera di carboidrati o viceversa. Non serve nemmeno eliminare gli zuccheri. Per fare il pieno di energie in modo più intelligente, basta bilanciare i pasti includendo sempre proteine, carboidrati e grassi buoni.

"L'ideale sarebbe assumere una o due porzioni grandi quanto il palmo di una mano di proteine, ad esempio pollo e pesce, o fagioli e tofu se segui una dieta a base di alimenti di origine vegetale; una o due porzioni grandi quanto un pugno di verdure, se possibile di colori diversi; una o due manciate di carboidrati, come frutta e cereali integrali; una o due dita di grassi buoni, per esempio avocado, frutta a guscio e olio d'oliva", afferma Ryan Maciel, RD, Head Performance Nutrition Coach presso Precision Nutrition. Prepara i tuoi pasti in base a questa formula e, secondo Maciel, darai al tuo corpo ciò di cui ha bisogno per prestazioni e recupero ideali.

Quando è possibile, Maciel consiglia di scegliere alimenti integrali che tendono a essere più ricchi di nutrienti e a saziare di più rispetto ai cibi processati: preferisci un'arancia a un succo d'arancia e cereali integrali al pane bianco o al riso bianco.