8 esercizi rilassanti di stretching da fare prima di dormire

Rilassare i muscoli può aiutarti a dormire meglio. Ecco la mia semplice routine di stretching per aiutarti a rilassarti prima di andare a letto.



Mantieni ogni posizione di stretching per 30 secondi e, se è solo su un lato, conta 30 secondi per lato.



Ecco cosa faremo:



01. Stretching del flessore dell'anca in ginocchio

Questo esercizio serve a distendere i flessori dell'anca, incluso l'ileopsoas, un muscolo del core che collega i lombari alla parte superiore della gamba.