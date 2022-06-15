I vantaggi del correre in tights

Vantaggi dei tights da running e come indossarli
Guida all'acquisto
Un paio di tights da running ben strutturati offre comfort e sostegno. Allo stesso tempo, aiuta a moderare la temperatura corporea e a mantenere la pelle asciutta.
I tights da running dovrebbero essere un capo irrinunciabile del tuo abbigliamento sportivo, perché offrono vantaggi precisi in termini di performance, comfort e praticità. Possono inoltre rendere più aerodinamici i tuoi movimenti e, di conseguenza, farti correre meglio.
Cosa sono i tights da running?
Sono un capo simile ai leggings, progettato con un design essenziale per farti correre senza pensieri. La loro vestibilità aderente dona flessibilità durante la corsa, così potrai muoverti più liberamente. È per questo che sono spesso realizzati in materiali sintetici composti da poliestere o spandex.
Che vantaggi offrono i tights da running?
1.Falcate aerodinamiche
Correre in tights rende il tuo fisico più sinuoso e riduce l'attrito a ogni falcata.
Alcuni runner ritengono che questo aspetto incida sulle performance e minimizzi le distrazioni, senza rinunciare al comfort.
Può sembrare un accorgimento minimo nell'abbigliamento da running, ma può avere un certo impatto sulla velocità. Un recente studio pubblicato su Materials Science and Applied Chemistry sostiene che "negli sport dove ogni centesimo di secondo conta, la resistenza aerodinamica e le perdite di energia che ne derivano sono fattori di grande rilevanza".
Per farla breve, una silhouette più aerodinamica riduce l'attrito con l'aria e aumenta la velocità potenziale.
2.Comfort e stile
Non c'è niente di peggio che correre con capi da running scomodi. Durante la corsa, vuoi mantenere la concentrazione sui tuoi movimenti, non sui vestiti.
Ecco perché hai bisogno di un abbigliamento sportivo che ti faccia pensare solo a ciò che conta davvero.
I tights e i leggings da running sono l'ideale per chi vuole concentrarsi solo sull'attività da svolgere.
Essenziali, semplici e morbidi, i pantaloni da running aderenti non si muovono durante l'allenamento. Offrono agilità e libertà di movimento, e si adattano in modo naturale a ogni tua falcata.
I tights da running Nike Dri-FIT sono caratterizzati da un design elasticizzato, per correre senza costrizioni e dare il meglio in qualunque sport o allenamento. L'elastico in vita rivestito è dotato di una coulisse esterna per regolare la vestibilità e donarti un comfort totale.
3.Adatti a ogni temperatura
Chi ama veramente il running corre con qualsiasi condizione atmosferica, anche in pieno inverno. Il tuo abbigliamento sportivo dovrebbe favorirti in tal senso.
I tights da running sono realizzati in un tessuto morbido, leggero e traspirante, che favorisce la circolazione dell'aria e mantiene la pelle asciutta, anche quando la corsa si fa più intensa.
Questa tecnologia previene l'accumulo di umidità e ti offre una sensazione di freschezza e leggerezza.
Nelle giornate più fredde, indossare tights da running sotto altri capi può mantenere i muscoli caldi e offrirti maggiore protezione dall'ambiente esterno.
Inoltre, i tights a compressione possono anche avere un effetto isolante. Il tessuto aderente comprime delicatamente il tuo corpo, ne trattiene il calore e migliora la circolazione sanguigna.
Non tutti i tights sono a compressione
Tieni a mente che non tutti i tights da running sono a compressione, quindi non darlo per scontato. Ricordati di controllare l'etichetta prima di sceglierne un paio nuovo.
La differenza principale sta nella tecnologia dei materiali. Il tessuto aderente comprime i vasi sanguigni e aumenta sia la pressione che la circolazione. È stato dimostrato che i tights a compressione migliorano sia le prestazioni che il recupero.
Uno studio condotto in Giappone e pubblicato su Frontiers in Physiology ha rilevato che gli indumenti a compressione per la parte inferiore del corpo riducono il danno muscolare post-corsa e favoriscono il recupero. Questo permette di allenarsi con maggiore regolarità.
I tights da running Nike Pro Dri-FIT sono realizzati in un tessuto leggero in grado di offrire freschezza e sostegno. Si adattano inoltre alle variazioni della temperatura corporea durante l'allenamento. La tecnologia traspirante allontana il sudore facendolo evaporare rapidamente e mantiene la pelle asciutta.
Il mesh della tasca anteriore e della parte alta della seduta favorisce la circolazione dell'aria per aiutarti a regolare la temperatura corporea quando questa aumenta durante l'allenamento. Questo permette al corpo di respirare quando ne ha bisogno.
Come indossare i tights da running
1.Vestiti a strati con i tights
Il meteo è uno dei primi fattori da considerare quando decidi come indossare i tuoi tights da running.
Con temperature più calde, puoi anche indossare solo i tights. Scegli un modello realizzato con tessuti più leggeri e traspiranti.
Se ti senti a disagio a portare i tights da soli, prova a infilarti un paio di shorts sportivi o una maglia più lunga.
Nelle giornate più fredde puoi portare i tuoi tights sotto altri capi. Potresti indossare uno strato base, composto da una maglia a manica lunga e tights a compressione, a cui puoi aggiungere uno strato esterno, per esempio una giacca con pantaloni da running antivento.
2.Cosa indossare sotto i tights
Ti sarà già capitato di chiederti cosa indossare sotto i tights da running. La risposta è semplice. Qualunque cosa ti faccia sentire a tuo agio,
che per alcuni potrebbe anche voler dire non indossare nulla. Se questo non è il tuo caso, prova con della biancheria intima senza cuciture. In termini di igiene, le due opzioni si equivalgono. La migliore pratica igienica che puoi adottare è farti una doccia e lavare i tights da running dopo ogni allenamento.
3.Tipi di tights
Per soddisfare le tue esigenze, puoi scegliere tra una varietà di tights da running.
I modelli Nike includono tights a compressione, a vita alta e con lunghezza a 3/4, disponibili in diversi spessori. Qualunque sia il tuo stile, probabilmente esiste un paio di tights da running fatti apposta per te.
La differenza tra pantaloni da running e tights è che i primi sono più ampi, mentre gli ultimi sono avvolgenti. Grazie alla loro vestibilità, puoi indossare i tights sotto i pantaloni da running.
La differenza tra leggings e tights da running sta nello spessore del capo. I tights da running sono leggeri ed elasticizzati, mentre i leggings sono più spessi e non si prestano per un uso a strati.
Per concludere
Indossare i tights può rendere le tue corse più piacevoli, ma anche più produttive. Un buon paio di tights ti offre supporto, si adatta e si regola di continuo per moderare la temperatura del corpo, e permette ai muscoli di muoversi liberamente.
Fonti
- Lower Limb Sports Compression Garments Improve Muscle Blood Flow and Exercise Performance During Repeated-Sprint Cycling