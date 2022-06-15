I vantaggi del correre in tights

Tieni a mente che non tutti i tights da running sono a compressione, quindi non darlo per scontato. Ricordati di controllare l'etichetta prima di sceglierne un paio nuovo.

La differenza principale sta nella tecnologia dei materiali. Il tessuto aderente comprime i vasi sanguigni e aumenta sia la pressione che la circolazione. È stato dimostrato che i tights a compressione migliorano sia le prestazioni che il recupero.

Uno studio condotto in Giappone e pubblicato su Frontiers in Physiology ha rilevato che gli indumenti a compressione per la parte inferiore del corpo riducono il danno muscolare post-corsa e favoriscono il recupero. Questo permette di allenarsi con maggiore regolarità.

I tights da running Nike Pro Dri-FIT sono realizzati in un tessuto leggero in grado di offrire freschezza e sostegno. Si adattano inoltre alle variazioni della temperatura corporea durante l'allenamento. La tecnologia traspirante allontana il sudore facendolo evaporare rapidamente e mantiene la pelle asciutta.

Il mesh della tasca anteriore e della parte alta della seduta favorisce la circolazione dell'aria per aiutarti a regolare la temperatura corporea quando questa aumenta durante l'allenamento. Questo permette al corpo di respirare quando ne ha bisogno.