In base all'esperienza di Domar, quello che spesso funziona di più per le pazienti con problemi di infertilità è una strategia di gestione dello stress conosciuta come "ristrutturazione cognitiva". Se sei costantemente in preda a una spirale di pensieri negativi nei quali ti colpevolizzi per la tua infertilità, segui il consiglio di Domar e riformula il tuo dialogo interiore. Ad esempio, quando una donna dice "Non avrò mai un bambino", Domar chiede: "Beh, mettiamo che sia vero, allora perché vuoi sottoporti alla fecondazione in vitro e spendere tanti soldi?". La psichiatra aggiunge: "È chiaro che questa persona ha speranze. Quindi invece di dirti 'Non avrò mai un bambino', passa a frasi come 'Sto facendo tutto il possibile per provare ad avere un bambino'. Oppure esercita la gratitudine: 'Sono grata di sentirmi pronta a diventare madre in qualsiasi momento e in qualsiasi modo accadrà'".