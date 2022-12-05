Perché dovresti provare lo yoga prenatale, secondo gli esperti

Quando senti parlare di "esercizio fisico in gravidanza" pensi subito a "yoga prenatale"? Niente di strano, sia perché la pratica dello yoga a basso impatto è versatile e facilmente adattabile ai cambiamenti fisici della gravidanza, sia perché molti centri di fitness offrono lezioni di yoga prenatale come unica opzione per la maternità.

"Lo yoga prenatale può essere un modo molto efficace di fare attività fisica moderata", spiega Dena Zimbel, istruttrice di yoga a Portland, Oregon, ostetrica in pensione e componente del comitato consultivo Nike (M)ove Like a Mother. Secondo lei, lo yoga non è soltanto un'eccellente attività fisica, ma facilita anche una connessione mente-corpo che è fondamentale quando un'altra vita cresce dentro di te. Zimbel spiega che spesso, in gravidanza, non è facile mantenere il contatto con il proprio corpo che cambia, e lo yoga rappresenta un modo valido per riacquistare questo contatto.

Soprattutto se non hai mai praticato yoga (ma anche se l'hai fatto), potrebbe sembrarti un po' complicato creare un programma per la gravidanza. E se lo yoga in generale non ti ha mai appassionato troppo o se sei più abituata a un tipo di allenamento decisamente più dinamico, l'idea di un'attività più "soft" potrebbe non entusiasmarti. Ma sappi che ci sono dei benefici reali nella pratica dello yoga (sempre con l'approvazione del tuo medico) e vari modi per massimizzare questi benefici.