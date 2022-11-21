Come gestire l'esaurimento durante il primo trimestre, secondo gli esperti

All'inizio della gravidanza potresti sperimentare un particolare e improvviso calo delle energie. "La stanchezza del primo trimestre è impareggiabile", afferma Amanda Williams, MD, specialista in ostetricia e ginecologia di Oakland, in California, e componente del comitato consultivo Nike (M)ove Like a Mother. "È il momento in cui il feto e la placenta crescono più rapidamente e la richiesta metabolica del corpo è più elevata". È anche il momento in cui alcuni ormoni, come estrogeno, progesterone e HCG (gonadotropina corionica umana, l'ormone della gravidanza rilasciato dalla placenta), registrano un picco, esaurendo le tue energie.

Pensala in questo modo: il tuo corpo sta iniziando a supportare la crescita di un bambino e si prepara a ospitarlo per i prossimi nove mesi, quindi non c'è da meravigliarsi se non te la senti nemmeno di alzarti dal divano, figuriamoci di fare attività fisica (non è un rimprovero, davvero). Perfino le atlete professioniste si sentono messe da parte in questa fase: Adia Barnes, atleta Nike, Head Coach delle Arizona Wildcats, squadra di basket femminile della University of Arizona, due volte mamma, ricorda la sensazione di "tremenda stanchezza" sperimentata nel primo trimestre.

Tuttavia, non devi lasciarti abbattere dal calo di energie. Ecco alcuni consigli per gestirlo.