È possibile fare allenamenti intensi durante la gravidanza?

Se, prima della gravidanza, andare in palestra era uno degli appuntamenti IRRINUNCIABILI della tua settimana, ora che ad allenarvi siete in due ti starai sicuramente chiedendo: "Dovrò ridimensionare l'intensità dei miei allenamenti?" E fai bene a chiedertelo, perché la "ginnastica dolce" o un po' di "esercizio moderato" che molti propongono per la gravidanza potrebbero non essere abbastanza impegnativi per te.

Se sei esausta o senti che è il momento di rallentare un po' il ritmo, non esitare a farlo. In caso contrario, usa la scala di percezione dello sforzo (RPE) per valutare da 0 a 10 il tuo livello di impegno, considerando 0 l'assetto divano + Netflix e 10 uno degli allenamenti più duri mai fatti. Mantieni l'intensità dei tuoi allenamenti a 7 o 8 su 10, consiglia Amanda Williams, MD, ginecologa e ostetrica certificata di Oakland, California, e componente del comitato consultivo di Nike (M)ove Like a Mother. Una strategia un po' diversa dal solito monitoraggio della frequenza cardiaca, che, sempre secondo Williams, è un metodo superato.

Naturalmente, ognuno ha un suo personale livello 7 o 8 e, oltre a questo, il livello 7 su 10 a 18 settimane di gravidanza sarà molto diverso dal livello 7 su 10 percepito a 32 settimane. "In gravidanza, è come avere sulle spalle uno zaino in cui aggiungiamo ogni settimana un grosso sasso. Quando sei a termine, lo stesso carico di lavoro sostenuto a 20 settimane risulta molto, ma molto più duro, perché lo zaino è ormai pieno", afferma Catherine Cram, fisiologa dell'esercizio fisico e titolare di Prenatal e Postpartum Fitness Consulting a Verona, in Wisconsin. "Non stai perdendo la forma fisica, stai semplicemente lavorando di più.".

Come regolarsi, quindi? La chiave è ascoltare il proprio corpo. "È un parametro individuale, il modo migliore per lavorare al tuo livello di comfort", afferma la dottoressa Williams. Per cominciare...