Le migliori idee regalo Nike per chi pratica sci e snowboard

Le migliori idee regalo per chi pratica sci e snowboard
Guida all'acquisto
Chi ama gli sport sulla neve apprezzerà questi must-have perfetti per la pista, dai guanti caldi alle felpe per l'après-ski.
Chi pratica lo sci o lo snowboard ha bisogno di un bel po' di accessori, ma questo non semplifica la ricerca del regalo azzeccato. Dopotutto, oltre a un bel paio di sci, degli occhiali resistenti o uno snowboard luccicante, non sai mai quali altri articoli potrebbe già avere.
Per andare sul sicuro, punta sui grandi classici, come berretti, guanti e strati base: chi pratica queste attività invernali all'aperto apprezzerà senz'altro questi caldi must-have.
Perfette per chi ha già esperienza con gli sci o lo snowboard o per chi ha iniziato da poco ad andare sulla neve, queste idee regalo lasceranno sicuramente il segno in pista.
Sei idee regalo Nike per chi pratica sci e snowboard
1. Calze da sci per mantenere i piedi caldi e asciutti
Un paio di calze ammortizzate di media lunghezza può fare la differenza quando si trascorrono lunghe giornate in montagna. E con un paio di calze Nike (o due) non puoi sbagliare, soprattutto se cerchi piccole idee regalo.
Le opzioni della collezione Dri-FIT sono perfette come calze da sci. Realizzate con vari tessuti traspiranti che mantengono i piedi caldi e asciutti e regalano comfort, saranno sicuramente apprezzate da chi le riceve quando scenderà in pista. Inoltre, sono studiate per avvolgere il tallone e rimanere in posizione all'interno dello scarpone da sci.
Se ti sembra poco, aggiungi anche qualche altro articolo adatto a chi scia, come una custodia termica per smartphone o una tazza isolante.
2. Guanti per la pista da sci e non solo
Dalle muffole idrorepellenti in nylon per avventure ad alta quota ai guanti in fleece per l'après-ski o i bagni caldi in montagna, non puoi sbagliare donando qualcosa che riscalda le mani. Aggiungi alla confezione regalo anche un paio di sottoguanti caldi o scaldamani riutilizzabili, perfetti per mantenere le dita sempre calde.
3. Berretti per ogni occasione
Per trovare il regalo perfetto per chi va sulla neve devi puntare alla praticità. Che ne dici di un soffice berretto in maglia che tiene caldo in pista ma anche fuori? Tutti i berretti della linea Nike sono chic e isolanti: chi va sugli sci o sullo snowboard non potrà non apprezzare questo pensiero. Dai modelli base con risvolto, perfetti con qualsiasi outfit, ai design tie-dye che donano un look cool anche quando fa freddo: abbiamo un berretto per ogni gusto!
4. Copricapo integrale da sci per ogni condizione meteo
Se sei in cerca di un piccolo regalo per chi ama gli sport sulla neve, il copricapo integrale da sci fa al caso tuo. Pensati per proteggere collo e viso dalla fredda aria invernale, questi must-have convertibili si trasformano in sciarpe perfette da indossare quando la temperatura è più mite. I copricapi integrali Nike sono elasticizzati, traspiranti e in grado di proteggere dal vento: l'ideale per scendere in pista nel massimo del comfort.
5. Capi midlayer che trattengono il calore
Ottime idee regalo per chi pratica gli sport sulla neve e sa bene quanto sia importante vestirsi a strati, i capi midlayer della collezione Nike Therma-FIT offrono stile e funzionalità. Pullover e felpe con cappuccio, t-shirt a manica lunga, pantaloni tuta e jogger sono tutte opzioni confortevoli, studiate per trattenere il calore quando fuori fa freddo: regali utilissimi per chi ama le piste da sci!
6. Strati base isolanti che mantengono la pelle asciutta
Gli strati base servono principalmente a isolare e ad allontanare il sudore dalla pelle, mantenendola asciutta per diverse ore. Tuttavia, dopo una giornata in montagna, questi capi di solito diventano umidi. Ecco perché chi pratica sci e snowboard ha bisogno di diversi strati base da mettere in valigia per le settimane bianche. Se vuoi aiutare chi riceve il tuo regalo ad ampliare la sua collezione, scegli leggings e tights Nike, perfetti per la pista da sci.
Testo di Dana Leigh Smith