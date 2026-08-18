Vestiti invernali

Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Calze da training di media lunghezza (6 paia)
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Nike Everyday Cushioned
Calze da training di media lunghezza (6 paia)
CHF 30
Nike Pro
Nike Pro Maglia da fitness aderente a manica lunga Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Maglia da fitness aderente a manica lunga Dri-FIT – Uomo
CHF 50
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Tights da running Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Tights da running Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 135
Nike Pro
Nike Pro Maglia da fitness aderente senza maniche Dri-FIT – Uomo
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Nike Pro
Maglia da fitness aderente senza maniche Dri-FIT – Uomo
CHF 42
NikeCourt Multiplier Cushioned
NikeCourt Multiplier Cushioned Calze da tennis di media lunghezza (2 paia)
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Calze da tennis di media lunghezza (2 paia)
CHF 22
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Calze da training di media lunghezza (3 paia)
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Nike Everyday Lightweight
Calze da training di media lunghezza (3 paia)
CHF 17
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Calze da training di media lunghezza (3 paia)
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Calze da training di media lunghezza (3 paia)
CHF 17
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
Nike Sportswear Tech Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
CHF 94.95
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantaloni Jogger – Ragazzi
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Nike Sportswear Club Fleece
Pantaloni Jogger – Ragazzi
CHF 45
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa pullover con cappuccio – Ragazzi
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa pullover con cappuccio – Ragazzi
CHF 52
Nike Therma
Nike Therma Maglia fitness con zip a tutta lunghezza Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Therma
Maglia fitness con zip a tutta lunghezza Therma-FIT – Uomo
CHF 85
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
CHF 57
Nike
Nike Maglia a manica lunga con zip a 1/4 Dri-FIT – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike
Maglia a manica lunga con zip a 1/4 Dri-FIT – Bambina/Ragazza
CHF 52
Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Giacca da running - Donna
Materiali riciclati
Nike Storm-FIT Swift
Giacca da running - Donna
CHF 160
Nike Pro
Nike Pro Maglia da fitness a manica lunga con collo a lupetto Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Maglia da fitness a manica lunga con collo a lupetto Dri-FIT – Uomo
CHF 50
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa – Ragazzo/a
CHF 45
Nike Everyday Plus "Rift"
Nike Everyday Plus "Rift" Calze leggere di media lunghezza split-toe (1 paio)
Nike Everyday Plus "Rift"
Calze leggere di media lunghezza split-toe (1 paio)
CHF 17
Nike Unlimited
Nike Unlimited Giacca versatile con cappuccio Repel – Uomo
Materiali riciclati
Nike Unlimited
Giacca versatile con cappuccio Repel – Uomo
CHF 110
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo
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Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo
CHF 80
Nike Cushioned
Nike Cushioned Calze da training di media lunghezza (3 paia)
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Calze da training di media lunghezza (3 paia)
CHF 16.95
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Tights – Uomo
Materiali riciclati
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Tights – Uomo
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantaloni Jogger – Ragazzo/a
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantaloni da running Dri-FIT ADV – Uomo
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Nike AeroSwift
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantaloni cargo – Ragazzo/a
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Pantaloni cargo – Ragazzo/a
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Abbigliamento invernale: contrasta il gelo

Per la tua corsa mattutina o quando vai in palestra, la collezione Nike di vestiti invernali ti protegge sempre dal freddo. Scopri i capi con tecnologia Therma-FIT, pensata per gestire il calore naturale del corpo e mantenere una temperatura sempre ideale. Abbiamo aggiunto anche gli inserti trapuntati sul petto, per un isolamento extra, e le sezioni in mesh per potenziare la traspirabilità. Preparati ad affrontare il meteo avverso grazie a una giacca idrorepellente e leggera. I modelli con cappuccio packable, ripiegabile all'interno del colletto, ti permettono di concentrarti sui tuoi obiettivi senza preoccuparti del maltempo.


Durante i mesi più freddi hai bisogno di abbigliamento caldo che ti supporti in ogni movimento, e noi di Nike lo sappiamo bene. Le maglie sportive a maniche lunghe, in materiali elasticizzati, avvolgono i muscoli e si adattano perfettamente sotto i vestiti invernali. Fai scorta di calze ad alte prestazioni per un comfort ammortizzato durante i tuoi workout. Lasciati conquistare anche dai capi in fleece leggero, morbidissimi dentro e fuori, oltre che flessibili. Ami i look baggy? Dai un'occhiata alle felpe con spalle scese e maniche ampie. Inoltre, le cuciture piatte aiutano a prevenire gli sfregamenti, così nulla ti distrarrà dal tuo prossimo obiettivo.


Nello sport ogni dettaglio può fare la differenza. La nostra gamma di abbigliamento per il freddo include maglie con collo alto e fori per i pollici che estendono la copertura sulle braccia. In più, i pantaloni jogger e le giacche con pratiche tasche chiuse da zip sono ideali per tenere al sicuro i tuoi oggetti personali quando sei in giro. Come tocco finale, non può mancare la coulisse in vita per personalizzare il fit a piacere.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, cerca i vestiti invernali Nike contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.