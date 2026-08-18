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Abbigliamento invernale: contrasta il gelo
Per la tua corsa mattutina o quando vai in palestra, la collezione Nike di vestiti invernali ti protegge sempre dal freddo. Scopri i capi con tecnologia Therma-FIT, pensata per gestire il calore naturale del corpo e mantenere una temperatura sempre ideale. Abbiamo aggiunto anche gli inserti trapuntati sul petto, per un isolamento extra, e le sezioni in mesh per potenziare la traspirabilità. Preparati ad affrontare il meteo avverso grazie a una giacca idrorepellente e leggera. I modelli con cappuccio packable, ripiegabile all'interno del colletto, ti permettono di concentrarti sui tuoi obiettivi senza preoccuparti del maltempo.
Durante i mesi più freddi hai bisogno di abbigliamento caldo che ti supporti in ogni movimento, e noi di Nike lo sappiamo bene. Le maglie sportive a maniche lunghe, in materiali elasticizzati, avvolgono i muscoli e si adattano perfettamente sotto i vestiti invernali. Fai scorta di calze ad alte prestazioni per un comfort ammortizzato durante i tuoi workout. Lasciati conquistare anche dai capi in fleece leggero, morbidissimi dentro e fuori, oltre che flessibili. Ami i look baggy? Dai un'occhiata alle felpe con spalle scese e maniche ampie. Inoltre, le cuciture piatte aiutano a prevenire gli sfregamenti, così nulla ti distrarrà dal tuo prossimo obiettivo.
Nello sport ogni dettaglio può fare la differenza. La nostra gamma di abbigliamento per il freddo include maglie con collo alto e fori per i pollici che estendono la copertura sulle braccia. In più, i pantaloni jogger e le giacche con pratiche tasche chiuse da zip sono ideali per tenere al sicuro i tuoi oggetti personali quando sei in giro. Come tocco finale, non può mancare la coulisse in vita per personalizzare il fit a piacere.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, cerca i vestiti invernali Nike contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.