Come occuparti della tua salute mentale dopo aver avuto un bambino

Consigli degli esperti sulla mentalità post-partum
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Senti che la salute mentale sta passando in secondo piano a causa di tutte le novità che comporta un neonato? È il momento di prenderti cura di te in modo efficace.
- A causa dei cambiamenti ormonali, dello stress di essere un neo-genitore e della fatica fisica di partorire, in questo periodo potresti aver bisogno di più attenzioni di quanto pensi.
- Chiedere aiuto ad amici, familiari o professionisti fa parte dell'essere un buon genitore.
- Quando ti senti in grado di riprendere una leggera attività fisica (bentornate, endorfine), dai un'occhiata al programma Nike (M)ove Like a Mother nell'app NTC.
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*Questi contenuti sono pensati per informare e ispirare, ma non vanno intesi come diagnosi, trattamenti o consigli medici specifici. Se hai domande riguardo a salute e sicurezza prima, durante e dopo la gravidanza, richiedi sempre una consulenza medica.
Dopo aver passato circa 40 settimane a creare una nuova vita, per non parlare dei minuti, ore o anche giorni necessari per il parto, non è insolito sentirsi esausti, sopraffatti ed emozionalmente instabili. E la cosa può peggiorare: alcune persone che hanno appena partorito devono affrontare l'impensabile shock e dolore della perdita, mentre altre sperimentano ansia, depressione o altri disturbi clinici. Se la cosa ti riguarda, contatta il tuo medico per ricevere assistenza il prima possibile.
Ma anche se le cose vanno relativamente bene, è normale che tutto sembri terribilmente difficile. Infatti, nelle prime due settimane dalla nascita fino a circa l'80% dei neo-genitori sperimenta il cosiddetto "baby blues".
"Sottovalutiamo molto le sfide del periodo post-partum", afferma Amanda Williams, specialista in ostetricia e ginecologia a Oakland, in California, e parte del comitato consultivo di Nike (M)ove Like a Mother. "Le persone trascorrono così tanto tempo a preoccuparsi della nascita da ignorare quanto possa essere dura la fase successiva".
Tra la ripresa fisica, i cambiamenti ormonali e le nuove realtà che comporta la cura di un neonato, non puoi prevedere esattamente come andranno le prime settimane. Ma ciò che puoi, e devi, fare è trovare il modo di prenderti cura di te. Ecco cinque consigli degli esperti per superare quelle schiaccianti settimane iniziali e proteggere la tua salute mentale lungo il percorso.
1. Fai le cose con calma, anche se vorresti fare di più.
Quando torni a casa potresti sentire un'esplosione di energia dovuta ad adrenalina e ossitocina, ma cerca di fare comunque le cose con calma, anche se in genere ti affidi all'esercizio fisico per il tuo benessere mentale. L'utero si sta ancora contraendo per tornare alle dimensioni originarie, probabilmente hai delle perdite e senti dolore ai glutei. Lasciare al tuo corpo il tempo necessario per recuperare, se ne hai le risorse, può sostenere il tuo benessere mentale e aiutarti a tornare in forma più velocemente.
Come si fa? Cherie Seah, una doula della San Francisco Bay Area, osserva che il principio cinese del confinamento, cioè rimanere nel letto o sul divano il più possibile nel mese successivo al parto, è un buon modo per trovare ispirazione. Tuttavia, Williams incoraggia a fare un po' di movimento tutti i giorni per ridurre il rischio di coaguli di sangue (va benissimo anche camminare lentamente per casa per un paio di minuti, fare stretching delicato e uscire, che può anche migliorare l'umore). Il punto è trovare un equilibrio. Quando ti sei riposata a sufficienza, puoi iniziare a prolungare un po' le passeggiate, introdurre esercizi respiratori e aumentare lo stretching. E dopo, riposati.
Una volta che il medico ti ha dato il via libera per fare attività fisica, aggiungi esercizi che ti faranno sentire bene sia mentalmente che fisicamente. Fare attività fisica può farti provare un sensazione di realizzazione e di orgoglio quando la spossatezza prende il sopravvento, e le endorfine fanno bene, afferma Williams. Non esagerare e non dimenticarti di celebrarti per questo.
2. Chiedi aiuto specifico.
Se hai la fortuna di avere intorno a te persone che ti supportano, probabilmente non vedranno l'ora di aiutarti. Lasciaglielo fare. Non è certo il momento di comportarsi da supereroe e pensare di poter fare tutto per conto tuo, afferma Williams. E sì, sei un ottimo genitore se riesci a delegare.
Pianificare in anticipo, se puoi, è utile. Organizza un programma per i pasti prima del parto o chiedi a qualcuno di organizzartene uno. Se la tua famiglia vuole aiutare (aiutare davvero, non solo coccolare il bambino), organizza le visite in modo da avere più tempo possibile coperto. Fai un elenco delle attività che gli altri possono svolgere per te, ad esempio fare la spesa, pulire la cucina, portare fuori il cane o passare del tempo con i tuoi altri figli perché tu abbia più tempo per stabilire una connessione con il neonato. In questo modo eviti il tanto temuto e ripetitivo "Come posso aiutarti?". Siamo sicuri che in futuro ti ringrazierai per questi accorgimenti.
3. Impara a trovare la calma.
Quelle prime settimane sono una tempesta perfetta per l'ansia. I tuoi ormoni sono in subbuglio, dormire sembra un sogno lontano e rallentare (e accettare aiuto) può essere davvero difficile, soprattutto se di solito fai tutto da te. È del tutto normale, ma concediti anche un po' di respiro. Stai attraversando un cambiamento significativo nella tua vita, e il tuo compito è guarire, conoscere il tuo bambino e imparare a prenderti cura di entrambi in questo nuovo capitolo, afferma Andreka Peat, PsyD, psicologa clinica specializzata in salute mentale materna di Decatur, in Georgia.
Trova brevi momenti durante la giornata per concentrarti su di te, afferma Peat. Fai una doccia di più di 30 secondi mentre qualcun altro tiene il bambino. Fai dare il biberon al partner o a un familiare così puoi fare un sonnellino di un'oretta. Dedica mezz'oretta (o un quarto d'ora, o anche solo cinque minuti) a fare qualcosa che ami, come leggere o fare un cruciverba. Puoi anche farlo mentre allatti, così non rischi di perdere contatto con la persona che eri prima.
4. Affidati agli esperti.
Può essere difficile capire se stai provando il tipico "baby blues" o qualcosa di più grave. Secondo Peat, è normale sentirsi giù di morale o avere sbalzi di umore durante le prime due settimane. Ma se la situazione persiste, magari ti ritrovi a piangere tutto il tempo, lotti con l'ansia incessante, o non senti alcuna connessione con il bambino, rivolgiti a degli esperti.
Anche se hai solo bisogno di qualcuno che ti ascolti, un terapeuta può rappresentare una svolta durante questa transizione. Spesso hanno liste di attesa lunghe, quindi Williams suggerisce di trovarne uno durante la gravidanza. È molto importante pianificare in anticipo, e magari anche fissare preventivamente un controllo post-partum, se in passato hai avuto problemi di carattere mentale.
E se invece ti senti giù per lo stress o colpevole per aver dato la priorità a te stessa? Ricorda che prenderti cura di te ti aiuta a prenderti cura degli altri. "Non c'è un regalo migliore per tuo figlio e tutta la famiglia del tuo benessere", afferma Peat.
Testo: Ashley Abramson
Fotografia: Vivian Kim
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