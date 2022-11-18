Come occuparti della tua salute mentale dopo aver avuto un bambino

Quando torni a casa potresti sentire un'esplosione di energia dovuta ad adrenalina e ossitocina, ma cerca di fare comunque le cose con calma, anche se in genere ti affidi all'esercizio fisico per il tuo benessere mentale. L'utero si sta ancora contraendo per tornare alle dimensioni originarie, probabilmente hai delle perdite e senti dolore ai glutei. Lasciare al tuo corpo il tempo necessario per recuperare, se ne hai le risorse, può sostenere il tuo benessere mentale e aiutarti a tornare in forma più velocemente.

Come si fa? Cherie Seah, una doula della San Francisco Bay Area, osserva che il principio cinese del confinamento, cioè rimanere nel letto o sul divano il più possibile nel mese successivo al parto, è un buon modo per trovare ispirazione. Tuttavia, Williams incoraggia a fare un po' di movimento tutti i giorni per ridurre il rischio di coaguli di sangue (va benissimo anche camminare lentamente per casa per un paio di minuti, fare stretching delicato e uscire, che può anche migliorare l'umore). Il punto è trovare un equilibrio. Quando ti sei riposata a sufficienza, puoi iniziare a prolungare un po' le passeggiate, introdurre esercizi respiratori e aumentare lo stretching. E dopo, riposati.

Una volta che il medico ti ha dato il via libera per fare attività fisica, aggiungi esercizi che ti faranno sentire bene sia mentalmente che fisicamente. Fare attività fisica può farti provare un sensazione di realizzazione e di orgoglio quando la spossatezza prende il sopravvento, e le endorfine fanno bene, afferma Williams. Non esagerare e non dimenticarti di celebrarti per questo.