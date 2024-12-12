Cinque vantaggi inaspettati dei jumping jack

Anche la potenza, o forza elastica, fa parte della sempre più ampia lista dei vantaggi dei jumping jack. "La forza elastica è la capacità di muscoli e tendini di assorbire e poi rilasciare l'energia", afferma Alexa Javens, C.P.T. NASM. "Maggiore è la forza elastica, maggiore è la potenza che si ha."

"E una maggiore potenza si traduce nella capacità di eseguire con successo vari esercizi e attività, come box jump, affondi con salto, o anche la corsa vera e propria", spiega Javens.

Ecco in che modo i jumping jack aiutano a migliorare la potenza: "Come la maggior parte degli esercizi pliometrici, i jumping jack richiedono una contrazione eccentrica e concentrica di muscoli o gruppi muscolari a un ritmo elevato", aggiunge Javens.

"La contrazione eccentrica è il lento allungamento di una contrazione muscolare: un esempio perfetto è l'abbassamento che si verifica durante uno squat. La contrazione concentrica è l'opposto. È utile immaginare tutto questo come "l'accorciamento" di un muscolo, come quando si risale durante uno squat", afferma.