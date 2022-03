Cosa indossare in palestra

Sono lontani i giorni in cui gli amanti della palestra potevano scegliere solo tra cotone e spandex. Oggi la maggior parte dei capi sportivi è confezionata con materiali sintetici come nylon, acrilica o polipropilene. Questi offrono un buon equilibrio tra funzionalità e comfort, poiché aiutano ad allontanare l'umidità dalla pelle. Nike Dri-FIT, per esempio, è un innovativo tessuto in poliestere progettato per allontanare il sudore e disperderlo sulla superficie del tessuto in modo da farlo evaporare più velocemente, mantenendo la pelle fresca e asciutta.

L'abbigliamento realizzato con materiali traspiranti tende a essere leggero e adatto a movimenti di vario tipo, che tu stia facendo stretching durante una lezione di yoga o dando il massimo in WOD di CrossFit. Se di solito indossi capi di cotone quando fai attività fisica, prendi in considerazione la possibilità di cambiarli. I tessuti in cotone tendono a trattenere l'umidità invece di allontanarla dalla pelle.