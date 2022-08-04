I migliori bra Plus size Nike
Guida all'acquisto
Scopri i migliori bra Plus size Nike, ideati per prestazioni di alto livello e per adattarsi al meglio al tuo stile di vita.
Un buon bra è un accessorio imprescindibile per la tua routine di fitness. Una volta trovato quello dal fit più adatto a te, potrai allenarti in totale serenità e dare tutto il tuo meglio, qualunque allenamento ti aspetti. I bra Nike sono disponibili con tre diversi livelli di sostegno, ovvero leggero, medio ed elevato, e in taglie dalla XS (coppa da A a C) alla 3X (coppa da F a G).
Qui potrai scoprire come stabilire il modello o il livello di sostegno più adatti a te quando devi acquistare un nuovo bra Plus size.
(Articolo correlato: I migliori bra Nike a sostegno elevato da provare)
Come scegliere il miglior bra Plus size per te
Trovare il bra giusto non è solo una questione di taglia, sebbene sia importantissimo indossare quella giusta. Il livello di comfort e sostegno sono altrettanto fondamentali.
Non esiste un livello di sostegno universale per tutte le attività o tutte le persone, qualunque sia la tua taglia. Inizia la tua ricerca considerando le sensazioni che potrebbe offrirti il nuovo bra nelle varie attività che potresti praticare.
- Sostegno elevato: Consideri importante ridurre al minimo il movimento del seno durante la giornata o un workout? Se fosse così, scegli un modello a sostegno elevato dotato di compression fit. Per alleviare la pressione sulle spalle, prova un bra a sostegno elevato con spalline larghe.
- Sostegno leggero: Se invece preferisci un fit più naturale che non comprima il seno, opta per un modello a sostegno leggero. Questo tipo di bra non è indicato solo per i seni più piccoli: i modelli a sostegno leggero, come Nike Dri-FIT Alate Minimalist, offrono un design a basso profilo e sono adatti a un'ampia gamma di taglie.
- Sostegno medio: Se preferisci una via di mezzo, ovvero un bra che ti dia sostegno senza stringere eccessivamente, potresti scegliere un modello a sostegno medio.
Caratteristiche principali da cercare in tutti i tipi di bra
1.Spalline regolabili
Se sei alla ricerca di un bra che ti calzi a pennello, puoi sceglierne uno con spalline regolabili. Le spalline sono fondamentali in qualunque bra, perché contribuiscono a darti un fit equilibrato che distribuisce il peso del seno e allevia la pressione sulla fascia inferiore. Quando indossi il bra, le spalline devono essere tese al punto giusto ma senza compromettere il comfort.
2.Tipo di chiusura
Il tipo di chiusura è soggettivo, quindi puoi scegliere il modello che più preferisci, con chiusura anteriore, posteriore o senza chiusura. Nike offre modelli di bra Plus size con tutti questi tipi di chiusura.
3.Tipo di coppa
Quando dovrai scegliere coppa e imbottitura, troverai bra non imbottiti, con coppe imbottite o con compression fit incapsulato per dare forma al seno.
I migliori bra Plus size Nike
1. Nike Alate
I bra Nike Alate sono progettati per darti una sensazione di totale libertà nei movimenti di ogni giorno. Sono così morbidi e comodi da farti quasi dimenticare che ne stai indossando uno.
Inoltre, sono realizzati in tessuto Nike Dri-FIT, che allontana l'umidità dalla pelle e contribuisce a mantenerla fresca e asciutta disperdendo il sudore rapidamente. Scopri i modelli a sostegno leggero, come Nike Dri-FIT Alate Minimalist, o a sostegno medio, come Nike Yoga Dri-FIT Alate Curve.
2. Nike Swoosh
Per un bra dal look inconfondibile, prova Nike Swoosh, un reggiseno sportivo classico con taglio all'americana e senza chiusura. A seconda del modello, puoi trovare un bra Nike Swoosh a sostegno medio o elevato. Alcuni sono senza imbottitura, mentre altri ne hanno una monopezzo rimovibile.
3. Nike Indy
Il bra Nike Indy è pensato per offrirti un fit sportivo e dinamico che ti accompagna in tutti i tuoi movimenti, con un'ampia gamma di colori in tre diversi modelli Plus size: Longline, con scollo a V o a U. Le spalline dei bra Nike Indy sono regolabili sul davanti, per accorciarle o allungarle al bisogno senza fatica. Le coppe rimovibili ti offrono maggiore versatilità e personalizzazione.
4. Nike Alpha
Nike Alpha è un bra con compression fit che ti offre un sostegno elevato grazie alle coppe imbottite che avvolgono ogni seno e riducono il rimbalzo. Le spalline extra larghe sono regolabili sul davanti e la chiusura a gancio sul retro aggiunge un ulteriore livello di sicurezza. Questo bra è disponibile in due modelli: con zip sul davanti per una maggiore praticità o in versione a canotta classica con chiusura a gancio sul retro.
Testo a cura di Jennifer Davis-Flynn