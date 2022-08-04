I migliori bra Plus size Nike

Guida all'acquisto

Scopri i migliori bra Plus size Nike, ideati per prestazioni di alto livello e per adattarsi al meglio al tuo stile di vita.

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I migliori bra plus size Nike

Un buon bra è un accessorio imprescindibile per la tua routine di fitness. Una volta trovato quello dal fit più adatto a te, potrai allenarti in totale serenità e dare tutto il tuo meglio, qualunque allenamento ti aspetti. I bra Nike sono disponibili con tre diversi livelli di sostegno, ovvero leggero, medio ed elevato, e in taglie dalla XS (coppa da A a C) alla 3X (coppa da F a G).

Qui potrai scoprire come stabilire il modello o il livello di sostegno più adatti a te quando devi acquistare un nuovo bra Plus size.

(Articolo correlato: I migliori bra Nike a sostegno elevato da provare)

Come scegliere il miglior bra Plus size per te

Trovare il bra giusto non è solo una questione di taglia, sebbene sia importantissimo indossare quella giusta. Il livello di comfort e sostegno sono altrettanto fondamentali.

Non esiste un livello di sostegno universale per tutte le attività o tutte le persone, qualunque sia la tua taglia. Inizia la tua ricerca considerando le sensazioni che potrebbe offrirti il nuovo bra nelle varie attività che potresti praticare.

  1. Sostegno elevato: Consideri importante ridurre al minimo il movimento del seno durante la giornata o un workout? Se fosse così, scegli un modello a sostegno elevato dotato di compression fit. Per alleviare la pressione sulle spalle, prova un bra a sostegno elevato con spalline larghe.
  2. Sostegno leggero: Se invece preferisci un fit più naturale che non comprima il seno, opta per un modello a sostegno leggero. Questo tipo di bra non è indicato solo per i seni più piccoli: i modelli a sostegno leggero, come Nike Dri-FIT Alate Minimalist, offrono un design a basso profilo e sono adatti a un'ampia gamma di taglie.
  3. Sostegno medio: Se preferisci una via di mezzo, ovvero un bra che ti dia sostegno senza stringere eccessivamente, potresti scegliere un modello a sostegno medio.

Caratteristiche principali da cercare in tutti i tipi di bra

  1. 1.Spalline regolabili

    Se sei alla ricerca di un bra che ti calzi a pennello, puoi sceglierne uno con spalline regolabili. Le spalline sono fondamentali in qualunque bra, perché contribuiscono a darti un fit equilibrato che distribuisce il peso del seno e allevia la pressione sulla fascia inferiore. Quando indossi il bra, le spalline devono essere tese al punto giusto ma senza compromettere il comfort.

  2. 2.Tipo di chiusura

    Il tipo di chiusura è soggettivo, quindi puoi scegliere il modello che più preferisci, con chiusura anteriore, posteriore o senza chiusura. Nike offre modelli di bra Plus size con tutti questi tipi di chiusura.

  3. 3.Tipo di coppa

    Quando dovrai scegliere coppa e imbottitura, troverai bra non imbottiti, con coppe imbottite o con compression fit incapsulato per dare forma al seno.

I migliori bra Plus size Nike

1. Nike Alate

I bra Nike Alate sono progettati per darti una sensazione di totale libertà nei movimenti di ogni giorno. Sono così morbidi e comodi da farti quasi dimenticare che ne stai indossando uno.

Inoltre, sono realizzati in tessuto Nike Dri-FIT, che allontana l'umidità dalla pelle e contribuisce a mantenerla fresca e asciutta disperdendo il sudore rapidamente. Scopri i modelli a sostegno leggero, come Nike Dri-FIT Alate Minimalist, o a sostegno medio, come Nike Yoga Dri-FIT Alate Curve.

I migliori bra plus size Nike

2. Nike Swoosh

Per un bra dal look inconfondibile, prova Nike Swoosh, un reggiseno sportivo classico con taglio all'americana e senza chiusura. A seconda del modello, puoi trovare un bra Nike Swoosh a sostegno medio o elevato. Alcuni sono senza imbottitura, mentre altri ne hanno una monopezzo rimovibile.

3. Nike Indy

Il bra Nike Indy è pensato per offrirti un fit sportivo e dinamico che ti accompagna in tutti i tuoi movimenti, con un'ampia gamma di colori in tre diversi modelli Plus size: Longline, con scollo a V o a U. Le spalline dei bra Nike Indy sono regolabili sul davanti, per accorciarle o allungarle al bisogno senza fatica. Le coppe rimovibili ti offrono maggiore versatilità e personalizzazione.

4. Nike Alpha

Nike Alpha è un bra con compression fit che ti offre un sostegno elevato grazie alle coppe imbottite che avvolgono ogni seno e riducono il rimbalzo. Le spalline extra larghe sono regolabili sul davanti e la chiusura a gancio sul retro aggiunge un ulteriore livello di sicurezza. Questo bra è disponibile in due modelli: con zip sul davanti per una maggiore praticità o in versione a canotta classica con chiusura a gancio sul retro.

I migliori bra plus size Nike

Testo a cura di Jennifer Davis-Flynn

Data di pubblicazione originale: 4 agosto 2022