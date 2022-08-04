I migliori bra plus size Nike

I bra Nike Alate sono progettati per darti una sensazione di totale libertà nei movimenti di ogni giorno. Sono così morbidi e comodi da farti quasi dimenticare che ne stai indossando uno.

Inoltre, sono realizzati in tessuto Nike Dri-FIT, che allontana l'umidità dalla pelle e contribuisce a mantenerla fresca e asciutta disperdendo il sudore rapidamente. Scopri i modelli a sostegno leggero, come Nike Dri-FIT Alate Minimalist, o a sostegno medio, come Nike Yoga Dri-FIT Alate Curve.