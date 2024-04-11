Cinque idee di outfit per sfoggiare subito i tuoi shorts da ciclista

I must-have per l'allenamento non devono essere confinati alla palestra o alla pista ciclabile. Progettati per essere esteticamente curati e funzionali, i capi athleisure sono adatti a diverse occasioni: puoi indossarli anche mentre prendi un caffè al bar o quando vai al cinema con gli amici. Ed è qui che entrano in campo gli shorts da ciclista. Con il giusto abbinamento di top e sneakers, questi shorts possono aiutarti a creare un look disinvolto che valorizzi anche la figura. Ma come si abbinano esattamente gli shorts da ciclista? Beh, dipende.

Ad esempio, il tuo obiettivo è ottenere un look semplice, o uno d'impatto? Gli shorts da ciclista Nike sono disponibili in un'ampia gamma di colori, da eleganti tonalità neutre come il nero o il taupe a colori vivaci, tra cui il rosso rubino e il verde menta. Anche i capi che abbini agli shorts contribuiscono a definire lo stile del tuo outfit. Abbina gli shorts da ciclista a un reggiseno sportivo corto o a una felpa oversize per un fit rilassato. Oppure, indossa un top elegante o un blazer per dare un tocco di classe a questo capo confortevole e aderente. Ci sono molti modi per completare un look discreto o in grado di attirare gli sguardi.

Inoltre, abbinare gli shorts da ciclista Plus size, Petite o di misura standard è esattamente la stessa cosa. Se gli shorts sono comodi (fai un rapido squat o una torsione quando li provi per assicurarti che non si arrotolino o non si arriccino) non ti serve altro.

Dai un'occhiata a queste cinque idee di outfit con shorts da ciclista che ti offriranno una sensazione di supporto sia fuori dalla palestra, sia durante il tuo allenamento preferito.