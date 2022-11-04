Palleggia e schiaccia senza rinunciare allo stile con questi outfit da pallavolo Nike

Consigli di stile

Questi outfit Nike, che spaziano da pantaloni e maglie traspiranti a scarpe che offrono trazione, aiutano a schiacciare e servire con sicurezza.

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Sette articoli indispensabili per completare qualsiasi outfit da pallavolo

Per chi gioca a pallavolo, è fondamentale un abbigliamento comodo e traspirante che consenta di schiacciare, servire e fare muro con precisione. Grazie a questa guida, puoi creare l'outfit da pallavolo ideale, dagli accessori per capelli con i colori della squadra ai pantaloni con compression fit, fino alle maglie che sembrano una seconda pelle.

Sette capi e accessori Nike per la pallavolo

1. Shorts, tights e leggings da pallavolo Nike

Shorts, tights e leggings da pallavolo variano in base al materiale, all'interno gamba e all'altezza della vita, con un importante elemento in comune: hanno un design aderente, e rimangono in posizione durante il gioco. Inoltre, la tecnologia e il tessuto traspiranti contribuiscono a offrire comfort e freschezza a chi li indossa.

2. Maglie e t-shirt da pallavolo Nike

Con le versioni a manica lunga, a manica corta e senza maniche, le maglie da pallavolo Nike soddisfano ogni esigenza di stile e comfort. La t-shirt da training Nike Legend, ad esempio, è realizzata in un tessuto morbido ed elasticizzato, che segue i movimenti naturali del corpo anche quando recuperi le palle a fondo campo o fai muro a rete per contrastare le schiacciate della squadra avversaria.

3. Maglie e felpe con cappuccio da pallavolo Nike

Non rinunciare al comfort mentre fai defaticamento dopo la partita: indossa una maglia o una felpa con cappuccio da pallavolo Nike. La felpa pullover in fleece con cappuccio Nike, con una grafica ispirata alla pallavolo cucita sul davanti, è in fleece morbido e leggero e presenta una tasca anteriore a marsupio e polsini a coste per il massimo comfort.

Scopri le maglie e le felpe con cappuccio da pallavolo Nike

4. Scarpe da pallavolo Nike

La collezione di scarpe da pallavolo Nike, come Nike Zoom HyperAce 2, è progettata per offrire trazione e velocità sui campi di cemento. Queste scarpe sono dotate di ammortizzazione reattiva per ridurre l'impatto, nonché di gabbie sul tallone per migliorare la stabilità quando ti sposti rapidamente per prendere la palla.

5. Costumi da bagno da pallavolo Nike

Quando si tratta di abbigliamento da beach volley, è fondamentale scegliere capi ad asciugatura rapida. Scopri ad esempio gli shorts Nike Swim Hydralock Fusion Cheeky Kick, che offrono un compression fit senza distrazioni, o top come Nike Crossback Bikini, aderente e sicuro per tutta la partita.

6. Cappelli, fasce, elastici e fiocchi per capelli da pallavolo Nike

Per evitare che il sole limiti la vista, per impedire al sudore di entrare negli occhi o per tenere a posto i capelli, è un'ottima idea scegliere cappelli, fasce, elastici e fiocchi per capelli da pallavolo Nike. La fascia Nike Dri-FIT, ad esempio, è dotata di tecnologia Dri-FIT, così il sudore si asciuga in fretta.

7. Occhiali da sole da pallavolo Nike

Nella pallavolo, mantenere una concentrazione totale sulle mosse della squadra avversaria e seguire la palla è importantissimo. Nei campi all'aperto, tuttavia, quando il sole è alto, tutto questo può essere difficile. Gli occhiali da sole da pallavolo Nike sono progettati per restare in posizione sul viso durante gli scambi più intensi, proteggendo gli occhi dai raggi diretti.

Testo di Julia Sullivan

Data di pubblicazione originale: 18 ottobre 2022

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