Come aumentare la resistenza con un allenamento superset

Con i drop set, esegui lo stesso esercizio per due serie consecutive. L'unica differenza in questa tecnica di allenamento è che, nella seconda serie, diminuisci il carico. Magari hai già sentito parlare di AMRAP, "As many reps as possible" (Quante più ripetizioni possibili), o di esercizi a sfinimento: si tratta di un concetto simile.



Nel corso della prima serie fai fatica, ma con la seconda diminuisci il carico, e ciò ti consente di non mollare e continuare ad allenarti. Si tratta di un modo efficace per aumentare la resistenza.



Quando pensi alle superserie nel bodybuilding, i drop set sono senza dubbio i più usati. Pare che siano stati citati per la prima volta negli anni Quaranta, in una rivista di bodybuilding chiamata Body Culture.



Uno studio pubblicato nel 2018 sul Journal of Sports Medicine and Physical Fitness ha misurato l'efficacia dei drop set per la crescita muscolare. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi: a un gruppo è stato chiesto di allenare i tricipiti con dei drop set, mentre all'altro di eseguire delle serie convenzionali.



Dopo sei settimane, entrambi i gruppi avevano aumentato la dimensione e la forza dei loro tricipiti. Il gruppo che aveva eseguito i drop set aveva ottenuto risultati leggermente migliori, ma statisticamente irrilevanti. Tuttavia, il vantaggio è significativo se si considera che gli allenamenti con drop set permettono di risparmiare tempo.