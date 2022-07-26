I migliori esercizi a corpo libero per la schiena secondo i trainer

Stai cercando di rafforzare i muscoli della schiena? Sono tanti gli esercizi a corpo libero per questa zona che puoi fare senza mai mettere piede in una palestra e senza attrezzatura.

Come suggerisce il loro nome, "gli esercizi a corpo libero per la schiena sono un tipo di allenamento di resistenza che sfrutta il peso corporeo come resistenza contro la forza di gravità", afferma il personal trainer certificato NASM Danny Saltos.

Avere una schiena forte offre molti vantaggi, tra cui il miglioramento complessivo della forza del corpo, della postura e dell'equilibrio, sostiene Vanessa Liu, personal trainer con certificazione NASM e nutrizionista certificata da Personal Nutrition. "Una schiena forte aiuta a stabilizzare la spina dorsale e a ridurre il rischio di lesioni".

In altre parole, rafforzare la schiena è fondamentale per combattere la sindrome crociata superiore, una condizione comune, spiega Saltos, dovuta ad alcune abitudini tipiche della vita attuale, come stare seduti davanti al computer per troppo tempo e guardare verso il basso lo schermo del telefono.

"Questa abitudine posturale scorretta porta alla sindrome crociata superiore, in cui i muscoli della parte superiore della schiena, del collo e delle spalle sono allungati e deboli, mentre i muscoli del petto e delle spalle sono accorciati e contratti", afferma Saltos. "Si crea così un braccio di ferro tra la parte anteriore e posteriore del corpo".

Di seguito i trainer condividono i loro esercizi a corpo libero per la schiena preferiti per aiutare a risolvere questo diffusa asimmetria.