Come bruciare il grasso addominale

Il grasso è una parte indispensabile del corpo umano, poiché svolge una funzione importante in molte attività metaboliche e ormonali che ci permettono di vivere. Ma il grasso in eccesso, in particolare intorno alla vita o nella zona del ventre, può essere causa di determinate patologie e impedirci di stare bene e dare il meglio di noi stessi. Uno stile di vita adeguato e abitudini alimentari corrette possono aiutare a bruciare il grasso addominale indesiderato e a vivere meglio.

Hai problemi di grasso addominale? In certi casi il grasso è distribuito uniformemente in tutto il corpo, in altri è più concentrato nella zona addominale, mentre gambe e braccia sono più magri. Queste due possibilità possono indicare diversi tipi di accumulo di grasso. Sapere che tipo di grasso accumuli può aiutarti a capire come eliminarlo. Proviamo a spiegarci meglio.

I tre tipi di cellule adipose

Se tagliassimo in sezioni un corpo umano, noteremmo tre sostanze di colore diverso che rappresentano tre tipi di grasso corporeo. Questi tessuti grassi bianchi, bruni e beige sono il grasso essenziale, sottocutaneo o viscerale, a seconda della loro distribuzione nel corpo.

Grasso essenziale: questo grasso corporeo si trova nei muscoli, nelle cellule nervose, nel midollo osseo, nel cervello e negli organi vitali come il cuore e i polmoni. Protegge i nostri organi vitali, isolandoli dall'ambiente circostante, permette alle vitamine di essere assorbite, regola gli ormoni e molto altro. Secondo l'American Council on Exercise, per mantenersi in buona salute, il grasso essenziale deve rappresentare dal 2 al 5% del peso corporeo totale di un uomo, mentre in una donna questo valore deve aggirarsi tra il 10 e il 13%. Grasso sottocutaneo: il grasso sottocutaneo è un grasso bianco che viene accumulato direttamente sotto la pelle. È il tipo di grasso bianco che si misura nei test con il plicometro. È il grasso che si può "pizzicare". Il grasso sottocutaneo è normale e sano. È responsabile del mantenimento del calore, serve ad ammortizzare i traumi e gli impatti su tessuti e organi, e costituisce una fonte di energia di riserva. Questo è anche il tipo di grasso che si accumula quando ci si trova in una condizione di surplus energetico prolungato, cioè si mangia troppo e ci si muove troppo poco. Grasso viscerale: a differenza del grasso sottocutaneo, il grasso viscerale non si accumula sotto la pelle, ma all'interno della cavità addominale. Si tratta di un grasso profondo, simile a un gel, che avvolge gli organi principali. Una piccola quantità di grasso viscerale è necessaria per riempire gli spazi tra gli organi. Ma troppo può essere pericoloso. Può portare a obesità centrale, malattie cardiache, ipertensione, diabete di tipo II e molto altro.

Che tipo di grasso è il grasso addominale?

Il posizionamento del grasso può indicare di che tipo di grasso si tratta. Se il grasso è distribuito in modo abbastanza uniforme nel corpo, potrebbe trattarsi di livelli più elevati di grasso sottocutaneo. Se la distribuzione del grasso si concentra nella zona dell'addome, potrebbe significare che si ha più grasso viscerale.

Un modo rapido per verificare è misurarsi la vita con un metro, posizionandolo sopra l'ombelico. La circonferenza della vita è un indicatore della quantità di grasso sottocutaneo e viscerale in eccesso accumulata all'interno dell'addome. Se il valore supera gli 88 centimetri per le donne e i 102 centimetri per gli uomini, significa che è presente un accumulo di grasso addominale.

È interessante notare che in certi casi si può apparire snelli, ma avere comunque alti livelli di grasso viscerale, e questo si può scoprire solo eseguendo un test della composizione corporea. Anche se il peso corporeo totale non è alto, l'accumulo di grasso addominale suggerisce uno stile di vita o una dieta poco sani.

Il grasso viscerale è considerato più pericoloso, perché è posizionato tra gli organi vitali. Perciò, se hai del grasso addominale, il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di ridurlo per mantenerti in buona salute.