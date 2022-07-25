Come funziona il sistema di punteggio nel tennis secondo i coach

Per quanto riguarda i benefici per la salute, le ragioni per cimentarsi nel tennis non mancano. Uno studio apparso nel 2017 sul British Journal of Sports Medicine ha rilevato che gli sport di racchetta (come il tennis) sono associati a un rischio ridotto di malattie cardiovascolari. L'anno successivo uno studio della Mayo Clinic ha evidenziato come la pratica costante del tennis sia associata a miglioramenti nell'aspettativa di vita.

E invece, un possibile motivo per tenersi a distanza da questo sport? È zeppo di regole e termini esclusivi, molti dei quali possono confondere un po' chi si affaccia per la prima volta a questo sport, ha spiegato Mario Musa, istruttore di tennis certificato U.S.P.T.A. e fondatore di Tennis Racket Ball.

"Il punteggio del tennis può risultare poco chiaro per i principianti", ha affermato. "Ma quando chi gioca capisce le nozioni di base, diventa piuttosto semplice".

Entra in campo con sicurezza imparando queste regole chiave del punteggio del tennis.

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