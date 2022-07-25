Come funziona il sistema di punteggio nel tennis secondo i coach

Il punteggio del tennis per principianti: come si vince una partita in parole semplici
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Aumenta la tua sicurezza in campo imparando questi termini del punteggio del tennis.
Per quanto riguarda i benefici per la salute, le ragioni per cimentarsi nel tennis non mancano. Uno studio apparso nel 2017 sul British Journal of Sports Medicine ha rilevato che gli sport di racchetta (come il tennis) sono associati a un rischio ridotto di malattie cardiovascolari. L'anno successivo uno studio della Mayo Clinic ha evidenziato come la pratica costante del tennis sia associata a miglioramenti nell'aspettativa di vita.
E invece, un possibile motivo per tenersi a distanza da questo sport? È zeppo di regole e termini esclusivi, molti dei quali possono confondere un po' chi si affaccia per la prima volta a questo sport, ha spiegato Mario Musa, istruttore di tennis certificato U.S.P.T.A. e fondatore di Tennis Racket Ball.
"Il punteggio del tennis può risultare poco chiaro per i principianti", ha affermato. "Ma quando chi gioca capisce le nozioni di base, diventa piuttosto semplice".
Entra in campo con sicurezza imparando queste regole chiave del punteggio del tennis.
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Come è strutturata una partita di tennis
Come ha spiegato Rhonda Costa, allenatrice di tennis certificata P.T.R. e fondatrice di Indie Tenis, una partita di tennis inizia in modo abbastanza semplice: due giocatori o due coppie di giocatori si posizionano su entrambi i lati di un campo rettangolare diviso da una rete.
"All'inizio di una partita, i giocatori lanciano una monetina per stabilire quale giocatore, o quale coppia, servirà per primo", ha osservato. "Chi vince il lancio della monetina può decidere se servire o rispondere. L'altro giocatore (o giocatori) può decidere in quale lato del campo iniziare la partita".
(Per tua informazione, la U.S. Tennis Association fa notare che qualsiasi giocatore o coppia può anche far ruotare una racchetta per decidere l'ordine dei servizi).
Ecco come inizia una partita di tennis, secondo Costa:
- Chi è in battuta inizia, con due servizi a disposizione. "Chi serve deve avere sempre con sé due palline", ha aggiunto. "È un aspetto importante dell'etichetta del tennis!"
- Se il servizio supera la rete e cade nel rettangolo diagonalmente opposto, la persona contro cui si sta giocando ha un solo rimbalzo a disposizione prima di rispondere al tiro. "Quando un servizio è valido, si vince il punto mantenendo la pallina sopra la rete e all'interno delle linee del campo o con un ottimo colpo che l'avversario non è in grado di rimandare indietro", ha detto Costa.
- Se il servizio sfiora la rete ma atterra comunque nel rettangolo diagonalmente opposto, si ripete. "Si chiama LET", ha aggiunto Costa.
- Se il servizio non atterra nel rettangolo opposto, se ne ha a disposizione un altro. Se si sbaglia anche questo, si perde il punto.
- "Ogni volta che la somma dei game giocati è dispari, entrambi i giocatori cambiano lato del campo", ha spiegato Costa, aggiungendo che questo garantisce imparzialità in caso di vento o sole intenso sul campo.
Un'altra cosa da sapere, secondo Musa? "Innanzitutto, si inizia un game sempre sul lato della parità, cioè a destra", ha spiegato, aggiungendo che questo vale sia per chi batte sia per chi risponde. "Quindi si inizia a giocare il punto successivo sul lato del vantaggio, cioè a sinistra. Dopo di che, ci si alterna a destra e a sinistra per l'intero game".
Vale anche la pena aggiungere che i campi da tennis possono avere superfici e dimensioni variabili, a seconda del livello di gioco e del tipo di match. Per un approfondimento sui campi da tennis, consulta questa spiegazione del Comitato Olimpico Internazionale.
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Come tenere il punteggio di una partita di tennis
Costa ha aggiunto una cosa importante: chi serve deve chiamare il punteggio prima di servire, il che significa che i giocatori devono conoscere bene il sistema di punteggio per giocare una partita.
"Nel tennis, con quattro punti ti aggiudichi un game" ha detto Musa. Ecco come funziona il sistema di punteggio:
- 0 punti = Love (Zero)
- 1 punto = 15
- 2 punti = 30
- 3 punti = 40
- 4 punti = Hai vinto il game
"In caso di parità, si usa la parola pari", ha spiegato Musa. Ecco un esempio:
- Se i giocatori hanno vinto 1 punto a testa, il punteggio è 15 pari
- Se i giocatori hanno vinto 2 punti a testa, il punteggio è 30 pari
"Tuttavia, una volta che si arriva a 3 punti a testa, dato che il tennis ama complicare le cose, si usa la parola parità", ha aggiunto. "Non dire 40 pari o tutti sapranno che sei agli esordi!"
Quando si arriva alla parità, però, le cose possono diventare ancora più complicate per i principianti, ha aggiunto Musa. "Si vince un game con due punti di vantaggio", ha fatto notare. "Se chi serve si aggiudica il punto sulla parità, chiamerà il punteggio vantaggio interno. Questo significa che, se si aggiudica il punto successivo, avrà vinto il game". Una curiosità: il vantaggio in TV viene indicato con Ad, abbreviazione di "advantage".).
Se è l'avversario ad aggiudicarsi quel punto, Musa ha spiegato che il punteggio torna in parità. Se chi risponde si aggiudica il punto sulla parità, si dice vantaggio esterno. Riassumendo, il vantaggio è interno se è di chi serve, esterno se è di chi risponde.
"Anche in questo caso, chi risponde deve vincere quel punto per aggiudicarsi il game, altrimenti si torna in parità e si continua così finché qualcuno non vince il punto ed entra in vantaggio", ha detto Musa.
Come tenere il punteggio di un set e di una partita di tennis
Se un giocatore o una coppia vince un game (sempre con uno scarto di due punti), per aggiudicarsi un singolo set dovrà vincerne sei.
Come fa notare la US Tennis Association, esistono due tipi di set: con o senza tie-break.
- In un set senza tie-break, un giocatore o una coppia deve vincere sei game, con due game di vantaggio, e non si disputa il tie-break sul 6-6. Se si arriva al punteggio di 6 pari, il set continua fino a quando un giocatore o una coppia non vince con uno scarto di due game.
- In un set con tie-break, si gioca un tie-break se si arriva al punteggio di 6 pari.
"Il tie-break è considerato un game", ha spiegato Costa. "La prima persona che arriva a sette punti (con almeno due di vantaggio), vince. Il punteggio finale del set viene quindi registrato come 7-6".
Per vincere la partita, un giocatore o una coppia deve vincere due set (in una partita al meglio dei tre) o tre set (in una partita al meglio dei cinque).
Quanto tempo occorre per imparare a giocare a tennis?
"In media, i nuovi giocatori impiegano da tre a quattro mesi per acquisire le basi per sentirsi sicuri in campo", ha affermato Costa. Detto ciò, Costa ha aggiunto che la curva di apprendimento più importante riguarda i requisiti fisici di questo sport, come la necessità di perfezionare l'impugnatura, le torsioni e la potenza. Comprendere il punteggio di una partita di tennis, però, dovrebbe avvenire molto prima.
Naturalmente, avere ulteriore assistenza può velocizzare entrambi i processi. "È più facile capire ed esercitarsi nelle regole e nel punteggio del tennis in un ambiente formale, come una lezione privata o una lezione di gruppo con un istruttore certificato", ha detto Costa.
Testo di Julia Sullivan, personal trainer certificata A.C.E.