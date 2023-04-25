I migliori outfit Nike Tennis da donna

Otto articoli indispensabili per completare qualsiasi outfit da tennis
Guida all'acquisto
Crea i tuoi look da indossare sul campo con questi capi Nike per il tennis.
Con gonne, abiti, canotte, polo e sneakers versatili, l'abbigliamento da tennis si trasforma facilmente in un look per un brunch post-partita o una corsa al negozio di alimentari.
Gli outfit Nike da donna per il tennis sono pensati per le vere atlete. Non importa se sei una neofita del tennis o una giocatrice competitiva: l'outfit da tennis è pensato per aiutarti a essere rapida e agile sul campo.
Otto articoli fondamentali per completare il tuo outfit da tennis
1. Gonne e abiti Nike Tennis
Le gonne e gli abiti Nike Tennis sono realizzati con materiali leggeri e traspiranti e spesso contengono shorts aderenti integrati per evitare lo sfregamento delle cosce e prevenire le irritazioni. Queste gonne garantiscono traspirabilità e libertà di movimento e sono adatte sia alle atlete più esperte che alle principianti.
2. Canotte e t-shirt senza maniche Nike Tennis
Le canotte e t-shirt senza maniche, facili da abbinare, lasciano libere braccia e spalle per rovesci a tutto campo e potenti battute.
Molte canotte e t-shirt Nike Tennis sono realizzate in fibre di poliestere riciclato e dotate di tecnologia Nike Dri-FIT che tiene il sudore lontano dalla pelle, facendolo evaporare più rapidamente.
3. Bra Nike Tennis
I bra non sono sempre visibili, ma sono comunque una parte fondamentale di qualsiasi outfit da tennis. I migliori bra Nike per il tennis sono modelli dal sostegno medio o elevato che offrono aderenza e compression fit per tutto il tempo del gioco. Il tennis è uno sport ad alto impatto e il bra è fondamentale per potersi muovere comodamente, rapidamente e con sicurezza sul campo.
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4. Scarpe da tennis NikeCourt
Le scarpe possono completare o rovinare un look, specialmente in campo. Le scarpe da tennis NikeCourt sono disponibili in una varietà di colori e design accattivanti, oltre a offrire tecnologie di miglioramento dei salti integrate nelle suole, tra cui la tecnologia Zoom Air, la schiuma Nike React e, in alcuni casi, un piatto suola a tutta lunghezza che funge da trampolino per gli atleti in campo.
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5. Visiere, cappelli e fasce Nike Tennis
Sul campo da tennis è importantissimo tenere i capelli (e il sudore) lontani dal viso. Le visiere, i cappelli e le fasce Nike sono un accessorio funzionale per qualsiasi tennista, come protezione solare aggiuntiva o semplicemente per tenere a posto i capelli.
6. Giacche Nike Tennis
Le giacche Nike Tennis sono utili da tenere nello zaino o nel borsone come protezione aggiuntiva per mantenere caldi i muscoli o come copertura post-partita quando il sudore si asciuga. Offrono anche la possibilità di combinare diversi colori e stili, creando un perfetto look post-partita.
7. Pantaloni Nike Tennis
Durante il riscaldamento nelle giornate più fredde (o per le partite in generale), opta per un paio di pantaloni da tennis leggeri. Gli orli inferiori dei pantaloni da tennis NikeCourt possono essere aperti e chiusi con zip e ciò consente di indossarli e toglierli facilmente.
8. Maglie e felpe con cappuccio Nike Tennis
Oltre a regolare la temperatura, le maglie e le felpe con cappuccio sono ampie, morbide e casual e completano gli articoli da tennis ad alte prestazioni. Indossa una felpa con cappuccio o una maglia Nike Tennis per rilassarti con stile.
Testo di Julia Sullivan, personal trainer certificata A.C.E.