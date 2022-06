Cosa intende il tuo trainer quando ti dice "Ascolta il tuo corpo"?

Fare progressi in qualsiasi ambito della vita richiede una buona dose di equilibrio e flessibilità: devi metterti alla prova senza strafare, e devi saper aggiustare il tiro se qualcosa proprio non funziona. Ed è qui che, quando si tratta di fitness, entra in gioco il mantra del training, ovvero "ascoltare il proprio corpo".



Effettivamente, questa frase può suonare alquanto vaga e poco utile. Secondo Alex Silver-Fagan, trainer Nike e istruttrice di yoga, ascoltare il proprio corpo significa perfezionare la connessione fra mente e corpo per guidare i movimenti in modo da ottenere ciò di cui si ha bisogno, sia a livello fisico che emotivo.



Ti suona strano? Eppure, c'è una spiegazione scientifica. Il cervello tiene traccia dei segnali interni del corpo, come le informazioni sensoriali derivanti da frequenza cardiaca accelerata, tensione muscolare, necessità di cibo o acqua, e li utilizza per ipotizzare la condizione corporea. Queste supposizioni prendono il nome di interocezione. Secondo lo studio di Jonathan Gibson, PhD e professore associato di psicologia presso la South Dakota School of Mines and Technology, "un'interocezione sviluppata consente di sentirsi più in sintonia con il proprio corpo, poiché permette di carpire questi segnali con maggiore consapevolezza". Secondo Gibson, le persone con una migliore interocezione solitamente provano un maggiore benessere mentale, emotivo e sociale, probabilmente perché questa consapevolezza le rende più capaci di dare a mente e corpo ciò di cui hanno bisogno regolarmente. Per lo stesso motivo, alcuni studi hanno anche collegato questa capacità con migliori prestazioni atletiche.



Si potrebbe pensare che sfruttare questa consapevolezza sia più facile a dirsi che a farsi. Ed è vero, non è certo facile. Come afferma Silver-Fagan, non siamo più intuitivi come un tempo. Oggi siamo circondati da così tante fonti che ci dicono cosa fare e come sentirci che la nostra voce interiore, quella che collega la mente e il corpo, può avere difficoltà a farsi sentire.



Ma ascoltare il proprio corpo o, come direbbe un ricercatore, "migliorare la propria interocezione" è un'abilità su cui si può lavorare. Ecco quindi alcuni consigli per iniziare.