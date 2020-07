Vuoi rilassare la mente? Mantieni il corpo attivo

Il "rumore di fondo neurale" non è un vero e proprio rumore. Per l'atleta, non ha nulla a che fare con rumori come il boato della folla, un allarme antifurto nelle vicinanze o gli insulti di un avversario. "È una sorta di interferenza nel cervello", spiega Kraus. "Si tratta dell'attività neurale costantemente in corso senza un'attenzione cosciente. Se ce n'è troppa, ostacola l'elaborazione delle informazioni veicolate dall'esterno". Ciò potrebbe rendere difficile, ad esempio, seguire quello che qualcuno sta dicendo e, in effetti, il team di Kraus ha osservato una forte correlazione tra livelli elevati di rumore neurale e difficoltà scolastiche. "C'è un rapporto segnale/rumore", sottolinea. "Quando il rumore di fondo è inferiore, è più facile interpretare i suoni dell'ambiente circostante".



Kraus fa notare come il fatto che i giovani atleti sperimentino questa interferenza in misura inferiore sia una buona notizia. Potrebbe infatti garantire loro una maggiore capacità di concentrazione e comprensione, abilità preziose in qualsiasi carriera professionale. Anche se Kraus e il suo team non sanno ancora perché gli atleti sperimentano meno rumore neurale, hanno due teorie interessanti.



La prima è che il cervello dell'atleta potrebbe adattarsi agli allenamenti specifici e alle esigenze del gioco praticato. "Un atleta deve essere in grado di dare ascolto ai segnali", sostiene Kraus. "Deve ascoltare il coach, gli altri giocatori, il suono della propria attrezzatura. Un atleta deve essere estremamente consapevole di tutto quello che gli succede intorno. Deve sapere a cosa prestare attenzione e cosa invece ignorare". Kraus ipotizza che il cervello degli atleti "abbassi" in qualche modo il volume del rumore neurale per riuscire a sentire quello che serve in campo, una specie di adattamento evolutivo nel periodo di una vita.



E l'altra teoria? "Moltissimi studi dimostrano che l'attività fisica fa bene sia al corpo che alla mente", afferma Kraus. "Lo sappiamo in generale. È possibile che uno dei motivi per cui abbiamo notato un rumore neurale inferiore tra questi atleti sia semplicemente perché godono di un'eccellente forma fisica".



Questa seconda teoria potrebbe avere implicazioni di ampia portata per gli atleti non professionisti. Ogni corsa mattutina, sessione di allenamento in salotto o partita di basket potrebbe infatti sviluppare la capacità di percepire il mondo con maggiore chiarezza.



In entrambi i casi, secondo Kraus questa ricerca è importante per tutti, atleti agonistici o meno. "Nel tentativo di scoprire in che modo l'attività fisica influisce sulla mente, spesso otteniamo utili indizi studiando i casi estremi", fa notare. "Spesso, questi principi biologici funzionano come un continuum. Questa consapevolezza dovrebbe incoraggiare tutti a svolgere quotidianamente un'attività fisica di base". Anche se poca attività fisica è meglio di niente, è probabile che più se ne faccia, maggiore sia la lucidità guadagnata.



Inoltre, come sottolinea Kraus, potrebbe non servire una squadra per iniziare. "Gli atleti sottoposti a test si allenano tantissimo da soli", sostiene. "Ci sono sempre più prove a sostegno del fatto che il movimento fisico, di qualunque tipo, sia un'attività estremamente positiva per il corpo e la mente".