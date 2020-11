Tre modi per migliorare la propria consapevolezza

Una partita lunga

Gli esempi sopra equivalgono a qualche push-up durante una pausa pubblicitaria o a fare le scale invece di prendere l'ascensore. Proprio come il fitness richiede un allenamento costante, ci vuole una pratica quasi quotidiana per scoprire tutti i vantaggi mentali e fisici della mindfulness, dice il nostro esperto.



Come con l'esercizio fisico, puoi sceglierne diverse forme e fare "cross training". Un giorno potresti lavorare sul respiro ed eseguire una scansione del corpo prima di fare colazione, il giorno dopo scegliere la meditazione guidata. Inizia con cinque semplici minuti e aumenta gradualmente la durata delle tue sessioni (secondo Wignall, un buon obiettivo sono 20 minuti).



Sembra difficile? Come ogni tipo di allenamento efficace, dev'essere difficile, afferma Wignall. "La cosa che scoraggia la maggior parte delle persone è che la mindfulness è quasi sempre ritenuta uno strumento per il relax o la tranquillità", dice Wignall. E questi vantaggi non si verificano immediatamente, ma in seguito. "La mindfulness non dovrebbe essere più rilassante di quanto non lo sia sollevare un peso da 70 kg. Funziona solo perché è difficile, proprio come i muscoli crescono solo perché li metti alla prova", afferma Wignall. "Ogni volta che ti distrai, prendine nota e riporta la tua attenzione al presente. Questa è una ripetizione di mindfulness. E se non fai ripetizioni, non costruisci massa muscolare".



Ogni volta che ti senti frustrato, ricorda questo: le difficoltà con la meditazione, o con i pistol squat, le trazioni, o qualsiasi altra abilità attiva in cui non eccelli, sono un buon segno, dice Wignall, perché significa che stai lavorando su un tuo punto debole. "Ho scoperto che se le persone la vedono davvero in questo modo, i risultati arrivano abbastanza rapidamente".