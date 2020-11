Devo fare una pausa durante il mio allenamento?

A tutto HIIT

Per definizione, gli allenamenti a intervalli ad alta intensità (o HIIT) prevedono un recupero a metà sessione, in quanto alternano i momenti di lavoro e quelli di recupero. Le pause sono fondamentali affinché la frequenza cardiaca possa diminuire, proprio per ottenere i ripetuti picchi di frequenza cardiaca che migliorano la capacità cardiorespiratoria. Ma proprio come per il sollevamento pesi, "questi intervalli di recupero consentono anche di eliminare le sostanze di scarto, che altrimenti si accumulerebbero troppo velocemente e impedirebbero di mantenere lo sforzo", afferma Buckingham.



Ovviamente, ogni allenamento HIIT è differente. In pista, ad esempio, potrebbe essere composto da tre serie di quattro scatti da 400 metri con un minuto di riposo tra gli scatti, mentre un Tabata tradizionale a corpo libero prevede otto ripetizioni da 20 secondi e 10 secondi di recupero. Qualunque sia il tuo allenamento, Rothstein sostiene che il riposo debba essere sufficientemente lungo da poter riprendere fiato e fare una conversazione, ma abbastanza breve da non raffreddare i muscoli, in modo da poter affrontare la ripetizione successiva a tutta velocità. Per ottimizzare il tempo di recupero, prova a stare in piedi con le mani sulle ginocchia; una ricerca della Western Washington University suggerisce che questa posizione potrebbe favorire una respirazione migliore e un recupero più veloce tra una serie e l'altra.



In qualunque modo tu scelga di sfruttare le pause di recupero durante l'allenamento, ricorda che l'obiettivo è sentirsi ricaricati per poter dare il massimo nei momenti che contano. E se dovesse capitarti di rilassarti troppo, al punto di non riuscire a riprendere l'allenamento, adatta la lunghezza delle pause fino a quando non sono perfette per te. Più sarai in grado di comprendere ogni aspetto del tuo allenamento, comprese le pause, maggiori saranno le soddisfazioni, sia fisiche, sia mentali.