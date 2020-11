Come sfruttare i cinque sensi per un recupero fisico più rapido

Ascolta musica rilassante

Ha mai pensato al motivo per cui così tanti massoterapisti usano come sottofondo il canto delle balene? Secondo lo studio di Watt, ascoltare il suono dell'infrangersi delle onde aiutava le persone a rilassarsi. Qualunque musica lenta e costante che trovi rilassante, sia essa R&B o jazz, potrebbe potenzialmente favorire la down-regulation, abbassare i livelli di cortisolo e la frequenza cardiaca, e portare a un recupero più rapido, come dimostrato da uno studio del 2018 pubblicato su "Medicine and Science in Sports and Exercise". Inoltre, "sincronizzandoti con il ritmo della musica, potresti ridurre la frequenza respiratoria raggiungendo più rapidamente uno stato di riposo", aggiunge Leighton Jones, PhD, docente di scienza dello sport e dell'esercizio fisico presso la Sheffield Hallam University nel Regno Unito.



Crea o cerca una playlist rilassante, cambiandola di frequente onde evitare che diventi noiosa e ripetitiva, perdendo efficacia nel tempo, come sostiene Marcelo Bigliassi, PhD, borsista di ricerca presso il dipartimento di scienze sportive dell'università di San Paolo, Brasile, a capo dello studio del 2018. Ascoltala subito dopo l'allenamento per trarne il massimo beneficio.