Scarpe Nike Air Max Plus TN: fai un passo nel futuro
Con una silhouette inconfondibile e una tomaia dalla texture futuristica, le scarpe Nike Air Max Plus TN reinterpretano lo stile dei modelli tipico della fine degli anni '90. Progettata inizialmente per la corsa agonistica, l'unità Max Air visibile nella suola offre un'ammortizzazione che favorisce slanci e impatti al suolo senza fatica. Per correre o sbrigare le commissioni quotidiane, le nostre scarpe tienne sono il massimo in fatto di comfort e stabilità. L'ampia gamma di colori ti consente di trovare il paio che si abbina al tuo stile unico, dai toni neutri alle tonalità vivaci e più d'impatto.
Comfort senza compromessi
Gli atleti e le atlete devono poter contare su un comfort costante falcata dopo falcata. Nel 1987, le Nike Air Max 1 sono state le prime scarpe con unità Air visibile dall'esterno. Il design si è evoluto, ma non siamo mai scesi a compromessi sul comfort che la caratteristica suola ti trasmette mentre corri. L'innovativa unità Max Air all'altezza del tallone e dell'avampiede delle scarpe Nike Air Max Plus TN favorisce un rimbalzo ultra morbido qualunque sia il movimento, dalla corsa ai salti alla camminata. L'incredibile sistema di ammortizzazione agisce su parti specifiche del piede, così puoi contare su una stabilità affidabile in ogni circostanza.
Freschezza ai piedi
Vuoi superare i tuoi limiti? Scegli le sneakers Nike Air Max Plus con sezioni in mesh che offrono una ventilazione mirata nelle zone maggiormente soggette a surriscaldamento, così avrai una sensazione di freschezza anche durante gli allenamenti più intensi. Inoltre, i nostri materiali sono morbidi e flessibili per una calzata confortevole. La fascia di supporto sull'arco plantare e le scanalature nella suola aggiungono flessibilità, rendendo ogni passo naturale e consentendoti di ottimizzare le tue prestazioni.
Trazione affidabile
Durante una corsa sullo sterrato o una passeggiata per le strade della città, le nostre scarpe Air Max TN ti offrono l'aderenza di cui hai bisogno per muoverti in sicurezza. La suola in gomma su tutta la lunghezza e il design del battistrada forniscono una trazione affidabile, così puoi camminare, correre e saltare senza problemi. La punta in plastica aggiunge struttura e protezione al design, mentre il resto della scarpa è super leggero, così nulla potrà esserti di ostacolo.
Design resistente
Le scarpe Nike Air Max Plus TN combinano materiali sintetici e tessili offrendoti comfort, morbidezza e uno stile accattivante. Dai uno sguardo ai modelli con la struttura dalle caratteristiche linee ondulate, ispirate alle palme e all'oceano. L'arco di supporto richiama la forma della coda di una balena e conferisce a queste scarpe il loro look inconfondibile, mentre il collare alla caviglia basso e imbottito rappresenta un ulteriore elemento di comfort.
Il futuro dello sport
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Se vuoi unirti a noi, scegli le scarpe Nike Air Max Plus contrassegnate con l'etichetta Materiali sostenibili. Significa che realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Inoltre, dal 2008 produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri, usando rifiuti post-produzione per almeno il 25%.