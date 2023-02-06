Come abbinare una t-shirt oversize Nike

Come abbinare la t-shirt Nike oversize
Consigli di stile
Segui questi consigli per sfoggiare con sicurezza il tuo outfit.
Casual, semplice e cool: tre aggettivi diversi che descrivono perfettamente una t-shirt oversize.
Una maglia di qualche taglia più grande potrebbe farti da pigiama, o rendere più disinvolto un look con un paio di shorts corti e aderenti. Per la palestra, è l'opposto degli shorts da ciclista attillati, mentre per le occasioni più formali potrebbe essere la compagna perfetta di una minigonna o di un paio di jeans a vita alta.
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Quando decidi come abbinare una t-shirt oversize, che sia Plus size, Tall o Petite, l'importante è affidarsi al design ampio e confortevole della maglia per aggiungere quel tocco di stile rilassato al tuo outfit. Il consiglio migliore che possiamo darti? Quando crei questi look, tieni a mente il fit degli altri capi.
L'abbinamento tra t-shirt oversize e shorts è un grande classico, ma ricorda: i pantaloni non devono essere troppo corti, altrimenti spariranno sotto la maglia! Allo stesso modo, se decidi di indossare una giacca sopra la maglia, scegli un modello abbastanza lungo, per evitare che la parte finale della t-shirt fuoriesca da sotto la giacca una volta chiusa.
Qui sotto trovi cinque idee per outfit facili da ricreare e che ti permettono di mettere in mostra la tua t-shirt oversize preferita.
Come abbinare una t-shirt oversize
Outfit 1: t-shirt oversize, leggings svasati e sneakers classiche
Stile casual e cool si uniscono in questo abbinamento semplice e perfetto per il tempo libero. Una t-shirt oversize di un bel colore acceso è la compagna perfetta per dei leggings svasati lucidi: la vestibilità aderente dei pantaloni bilancia l'ampiezza della maglia, mentre la caviglia svasata aggiunge un tocco trendy. E per completare il look in modo semplice ma d'impatto, puoi indossare una sneaker classica come la Daybreak. La suola con motivo waffle è quel dettaglio vintage che rende l'outfit ideale per una passeggiata pomeridiana al parco, o per una sosta al bar per lavorare sorseggiando un cappuccino.
Outfit 2: t-shirt oversize tie-dye, gonna da tennis e Air Max
Hai una t-shirt oversize tie-dye: cosa ci abbini? Se hai risposto: "gonna da tennis", complimenti! Hai appena creato un mix vincente di stile e comfort. Dopotutto, per abbinare al meglio una t-shirt oversize occorre trovare dei capi che si abbininp alla perfezione senza risultare improvvisati.
Lo stile rilassato di questa t-shirt esalta il look delle classiche gonne sportive, per dare vita a una combinazione inattesa, ideale per un'uscita con gli amici o per un pomeriggio di shopping. Un paio di scarpe estroverso e futuristico crea un contrasto voluto, per uno stile che non passa inosservato.
Outfit 3: t-shirt oversize, shorts Tempo e Dunk
A volte, gli abbinamenti più semplici sono i più efficaci. Magari hai già un paio di shorts Tempo, che indossi in casa o in palestra: prova ad abbinarli a una t-shirt oversize stile anni Novanta come questa, che rende omaggio a un iconico modello di sneakers. Poi, completa il look con un paio di Dunk e il gioco è fatto.
Outfit 4: t-shirt oversize, jeans e Air Force 1
T-shirt oversize e jeans: un abbinamento tanto semplice quanto azzeccato. Una maglia corta, con vestibilità ampia, è ideale con dei jeans casual e un paio di intramontabili Air Force 1. Insieme, questi capi creano un outfit degno di essere indossato tutti i giorni. Con una giacca in pelle, questo look diventa perfetto per una serata con gli amici o un appuntamento con la tua dolce metà. Se invece scegli un blazer, ottieni un outfit semplice per l'ufficio.
Outfit 5: t-shirt oversize, shorts da ciclista e Pegasus
In quelle giornate in cui proprio non ti va di andare in palestra, un outfit diverso dal solito può darti la spinta di cui hai bisogno. Le t-shirt oversize non temono nulla: corsa, ciclismo indoor, hot yoga... Mentre gli shorts da ciclista, del classico nero o di un bel colore vivace, rappresentano una scelta comoda ma di tendenza.
Infine, scegli di osare e prova un paio di sneakers sportive grintose, che ti ricordino sempre quanto sia bello fare movimento. D'altro canto, attività fisica e divertimento vanno di pari passo. Giusto, atleta?
Scritto da Aemilia Madden