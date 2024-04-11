Come abbinare i pantaloni cargo

Tra tutti i trend degli anni Duemila tornati in auge, i pantaloni cargo sono senza dubbio tra i capi più versatili della moda da uomo e da donna.

Amati per le loro numerose tasche, questi pantaloni vantano un look casual e sono disponibili in tante versioni diverse, dai modelli ampi e grintosi a quelli aderenti e sportivi. Tuttavia, con così tante opzioni a disposizione, potresti avere difficoltà a scegliere gli abbinamenti giusti.

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Partiamo dalle basi: i pantaloni cargo donano un look utility al tuo outfit. Questa regola vale sempre, anche se non usi le tasche e le tieni vuote. Una volta capito questo aspetto, il resto diventa più semplice. T-shirt, felpe, giacche e maglioni oversize sono tutti grandi classici che si abbinano bene ai pantaloni cargo. Quando fa caldo, vanno bene anche un top corto o una canotta.

Per un'estetica ispirata al pragmatismo, puoi abbinare i pantaloni cargo a capi funzionali, come una giacca tecnica, e ad accessori come cappelli e occhiali da sole. In alternativa, puoi scegliere un outfit monocromatico o a blocchi di colore, in cui accostare due tonalità vivaci, come il verde brillante, il giallo chiaro, l'arancione mandarino o il lilla.

E se non hai paura di osare, abbina i pantaloni cargo a capi inaspettati, come una giacca con zip a metà lunghezza, un body con apertura o una borsa con tracolla a catena. Il risultato sarà un outfit più trendy e meno orientato alla praticità.