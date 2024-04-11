Sei idee per outfit con calze abbinate ai sandali

Per un caffè al bar nel fine settimana o un brunch informale, puoi optare per un look rilassato che porti una ventata di novità a capi sportivi e confortevoli. Una maglia a bottoni infilata sopra una t-shirt è una combinazione semplice e pratica, che si presta all'abbinamento con un paio di pantaloni in tela vissuti (se la temperatura è più alta, puoi scegliere anche un paio di shorts).

Aggiungi sandali per tutti i terreni con velcro, calze di media lunghezza di colore nero e un berretto da baseball casual e avrai un outfit perfetto per andare a prendere un gelato o una bibita con gli amici.