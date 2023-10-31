Nelle giornate di pioggia, capita spesso di macchiare i pantaloni con schizzi di fango all'altezza delle caviglie e dei polpacci, soprattutto quando cammini in mezzo all'erba. Puoi ovviare a questo inconveniente con un paio di pantaloni Nike resistenti all'acqua. Questi capi ti aiutano a tenere la pelle asciutta e sono semplici da pulire. E se temi che gli orli si bagnino nelle pozzanghere, scegli un modello aderente o con elastico sulla caviglia.