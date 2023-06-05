Otto idee carine per outfit estivi Nike

Otto idee per outfit estivi Nike da donna
Consigli di stile
Look sportivi ma sofisticati? È possibile, e te lo spieghiamo qui.
Se ti piace organizzarti per tempo, probabilmente starai già pensando a qualche bell'outfit estivo. Sì, sì, parliamo proprio con te. Arriva il bel tempo e le giornate si fanno più luminose: che ne diresti di entrare in pieno mood estivo e scoprire nuovi look da sfoggiare per tutta la stagione?
In genere, i migliori outfit estivi si costruiscono a partire da capi immancabili in ogni guardaroba: canotte, t-shirt, shorts, minigonne e abiti adatti a ogni occasione. Per quanto riguarda gli accessori, che si tratti di modelli alti o di scarpe supportive da training, le sneakers bianche sono un vero passe-partout. E lo stesso vale per un paio di semplici ciabatte, oltre a occhiali da sole e cappelli, fondamentali per proteggerti dal sole.
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A prescindere dai tuoi look preferiti per il caldo, un modo divertente per vivacizzarli è mixare i trend del momento. Eccone alcuni per quest'estate: abiti bodycon di ispirazione anni Novanta e Duemila, silhouette asimmetriche, scolli squadrati e dettagli increspati. Aggiungi qualche nota casual estiva, abbinando questi capi a sandali sportivi e sneakers per un outfit informale.
Naturalmente, i look preppy da golf e da tennis vanno sempre per la maggiore e sono perfetti per le giornate calde. Non importa se pratichi o meno uno di questi sport: entrambi i look sono adatti anche per sbrigare commissioni o per godersi una serata tra amici. Poi c'è il trend dello stile sportivo ed elegante, un mix in voga che in sostanza rivisita i capi sportivi con un tocco ricercato, ma restando sempre sul casual. E a questi outfit puoi benissimo abbinare i tuoi gioielli preferiti.
Continua a leggere per scoprire otto splendidi outfit estivi per affrontare con stile la bella stagione.
Otto idee per outfit estivi Nike da donna
1.Abito canotta + Air Force 1 bianche + borsa a tracolla
In estate, l'abito canotta è un classico. Lasciati prendere dalla nostalgia degli anni Novanta e indossa un abito bodycon dallo scollo asimmetrico. Un paio di sneakers bianche, come le iconiche Air Force 1, sono una scelta casual ideale per controbilanciare il vestito aderente, mentre la borsa a tracolla con catena aggiunge un tocco di lusso al look sportivo.
2.Gonna al ginocchio + canotta corta + sneakers bianche
Uno stile minimalista ma con un tocco di praticità. La gonna al ginocchio in tessuto testurizzato rende più interessante una classica canotta bianca. Aggiungi un blazer in lino per rendere l'abbinamento adatto all'ufficio (in base al dress code, puoi optare per una maglia più lunga da infilare nella gonna). In ogni caso, le sneakers bianche, per esempio un paio di scarpe da running rétro, sono il tocco finale perfetto.
3.Abito midi + ciabatte imbottite + occhiali da sole colorati
Impossibile non amare un abito midi, soprattutto uno di quelli adatti a ogni occasione, come un modello elasticizzato stile t-shirt. Opta per un materiale più consistente, come il jersey a doppia maglia, per un'ottima vestibilità e una perfetta traspirabilità quando fa caldo. Per sfoggiare tutta l'energia dell'estate con un tocco di allegria, basta puntare su accessori sgargianti, come vivaci ciabatte imbottite e occhiali da sole colorati, in tinta unita o tonalità complementari.
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4.T-shirt oversize + shorts da ciclista + sneakers supportive
Con il caldo, molto spesso gli shorts da ciclista sostituiscono i leggings, perché sono la soluzione ideale per allenarsi, sbrigare commissioni o creare un outift casual per il weekend. Abbinali a una t-shirt oversize, scegliendo una palette monocromatica per un total look d'effetto. E poiché indossare i sandali per diversi giorni potrebbe mettere a dura prova i tuoi piedi, scegli la comodità di un paio di sneakers supportive e ammortizzate.
5.Set coordinato + sandali platform + marsupio
Si sa, l'estate è la stagione dei set coordinati. Così come le tute confortevoli sono perfette per l'inverno, un set a costine, leggero e traspirante, è l'ideale per l'estate. Puoi creare diversi abbinamenti, da canotte e gonne a t-shirt corte e shorts. Eppure, in questo momento è difficile resistere a un paio di bei pantaloni svasati, ideali per il fresco del mattino e il caldo di mezzogiorno. Gli accessori neri, come il marsupio Nike Heritage e i sandali platform sportivi, aggiungono dettagli grafici.
6.Minigonna plissettata + canotta + felpa con zip a metà lunghezza
Quale modo migliore per affrontare il caldo con stile di uno splendido look da tennis? Sì, ha ancora il suo perché. La gonna plissettata in colori vivaci irradia l'energia dell'estate, mentre la canotta bianca a costine rappresenta l'elemento basic per eccellenza (che puoi abbinare proprio con tutto). Per completare il look in stile preppy, metti sulle spalle una felpa con zip a metà lunghezza (ringrazierai quando l'aria condizionata si farà sentire). Il cappello Nike Heritage è la ciliegina sulla torta.
7.Abito ampio + ciabatte + cappello a secchiello
In un abito casual dalla vestibilità ampia sono i dettagli a fare la differenza. E così un look semplice e confortevole può diventare un outfit essenziale ma con quel quid in più. Ad esempio, le spalle ampie e l'increspatura laterale asimmetrica catturano l'attenzione, senza alterare la semplicità dello stile. Entrambi i dettagli aggiungono un tocco vintage, proprio come le ciabatte dalla suola spessa e il cappello a secchiello.
8.Shorts in French Terry + T-shirt corta + sneakers bianche a taglio alto
In estate, gli shorts sportivi non possono mai mancare, e quelli realizzati in French Terry ti conquisteranno. Super versatili, adatti ai momenti di relax o da abbinare a un bra per dormire: l'ideale per stare in casa in tutta comodità, ma con stile. Se invece li abbini a una maglia (ad esempio, una t-shirt ampia) e a un paio di scarpe dal taglio alto, sei già pronta per fare un salto al bar o trovarti al parco con gli amici.
Testo di Laura Lajiness Kaupke