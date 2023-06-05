Otto idee carine per outfit estivi Nike

Se ti piace organizzarti per tempo, probabilmente starai già pensando a qualche bell'outfit estivo. Sì, sì, parliamo proprio con te. Arriva il bel tempo e le giornate si fanno più luminose: che ne diresti di entrare in pieno mood estivo e scoprire nuovi look da sfoggiare per tutta la stagione?

In genere, i migliori outfit estivi si costruiscono a partire da capi immancabili in ogni guardaroba: canotte, t-shirt, shorts, minigonne e abiti adatti a ogni occasione. Per quanto riguarda gli accessori, che si tratti di modelli alti o di scarpe supportive da training, le sneakers bianche sono un vero passe-partout. E lo stesso vale per un paio di semplici ciabatte, oltre a occhiali da sole e cappelli, fondamentali per proteggerti dal sole.

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A prescindere dai tuoi look preferiti per il caldo, un modo divertente per vivacizzarli è mixare i trend del momento. Eccone alcuni per quest'estate: abiti bodycon di ispirazione anni Novanta e Duemila, silhouette asimmetriche, scolli squadrati e dettagli increspati. Aggiungi qualche nota casual estiva, abbinando questi capi a sandali sportivi e sneakers per un outfit informale.

Naturalmente, i look preppy da golf e da tennis vanno sempre per la maggiore e sono perfetti per le giornate calde. Non importa se pratichi o meno uno di questi sport: entrambi i look sono adatti anche per sbrigare commissioni o per godersi una serata tra amici. Poi c'è il trend dello stile sportivo ed elegante, un mix in voga che in sostanza rivisita i capi sportivi con un tocco ricercato, ma restando sempre sul casual. E a questi outfit puoi benissimo abbinare i tuoi gioielli preferiti.

Continua a leggere per scoprire otto splendidi outfit estivi per affrontare con stile la bella stagione.