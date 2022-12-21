Quattro buoni propositi per il nuovo anno e consigli su come mantenerli

Anche se spesso in cima alla lista dei buoni propositi per il nuovo anno c'è la voglia di fare attività fisica in modo costante e mangiare bene, il riposo e il recupero sono altrettanto importanti. Soumer ha suggerito come proposito di fare da uno a due giorni di pausa tra gli allenamenti per dare al corpo il tempo di riposare. Prendersi dei giorni di riposo è fondamentale per il recupero, perché un allenamento ad alta intensità danneggia il tessuto muscolare. Concedersi il tempo sufficiente per un recupero adeguato è indispensabile perché si verifichi la crescita muscolare e l'aumento della forza.

Ha inoltre suggerito un paio di altre importanti pratiche per recuperare al meglio: integrare il recupero attivo nei giorni di pausa, fare passeggiate o stretching ad esempio, e considerare una priorità dormire bene, poiché anche il sonno è cruciale. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, gli adulti di età compresa tra 18 e 60 anni dovrebbero dormire almeno sette ore al giorno per mantenersi in buona salute.