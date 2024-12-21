Pattinaggio in linea: cinque benefici per la salute secondo gli esperti

"Poiché le ruote dei pattini in linea sono allineate in una sorta di 'asse di equilibrio', per restare in piedi è necessario coinvolgere il core e altri muscoli stabilizzatori", spiega Miller. I muscoli stabilizzatori sono quelli che sostengono il corpo ma non sono coinvolti nei movimenti, come la cuffia dei rotatori e la spina dorsale lombare, nota anche come i lombari.

Un articolo pubblicato su un numero del 2013 della rivista Sports Health ha evidenziato che rafforzare i muscoli stabilizzatori (insieme ai muscoli del core e ai mobilizzatori, ossia quelli coinvolti nei movimenti ampi) può contribuire a ridurre il rischio di infortuni durante i workout e le attività quotidiane.