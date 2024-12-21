Pattinaggio in linea: cinque benefici per la salute secondo gli esperti

Pattinaggio in linea: cinque vantaggi per la salute secondo gli esperti
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Scivolare sull'asfalto (o sul pavimento di una pista di pattinaggio indoor) con le ruote ai piedi offre non solo la possibilità di muoversi divertendosi, ma apporta grandi benefici anche al tuo benessere generale.
Se cerchi un allenamento cardio divertente e salutare per il cuore, che coinvolga i muscoli della parte superiore e inferiore del corpo e si possa fare all'aperto, valuta la possibilità di infilare un paio di pattini.
Questa attività comunemente nota come "pattinaggio a rotelle", tecnicamente prende il nome di "pattinaggio in linea", per via di alcune piccole differenze sulla posizione delle ruote.
"Le ruote dei pattini in linea sono disposte su un'unica fila (da qui il nome), mentre le ruote dei tradizionali pattini a rotelle sono disposte su due file", spiega Marissa Miller, personal trainer certificata ACE. "Per questo è più difficile mantenere l'equilibrio sui pattini in linea". Ma, indipendentemente da come lo chiamiamo, questo sport offre diversi benefici olistici per la salute.
Inoltre, aumentando la frequenza cardiaca, il pattinaggio in linea è un ottimo allenamento cardio. Il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) consiglia alle persone in età adulta di svolgere 150 minuti di attività fisica di intensità moderata e due allenamenti per il rafforzamento muscolare a settimana.
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I cinque vantaggi per la salute del pattinaggio in linea
1.Il pattinaggio in linea contribuisce al rafforzamento della parte inferiore del corpo
Come altri tipi di esercizio aerobico, il pattinaggio in linea coinvolge i muscoli dell'addome, nonché i muscoli della parte inferiore del corpo tra cui polpacci, quadricipiti, muscoli posteriori della coscia e glutei, afferma Stephanie Mansour, personal trainer certificata AFAA, istruttrice di Pilates certificata ASFA e conduttrice del programma della PBS "Step It Up With Steph".
Secondo un articolo pubblicato su un numero del 2015 della rivista Exercise and Sport Science Reviews, gli allenamenti aerobici sono in grado di aumentare la massa muscolare scheletrica (mentre teorie precedenti suggerivano che questo tipo di esercizio avesse un effetto minimo sui muscoli) e dovrebbero essere considerati una strategia efficace per prevenire la perdita di massa muscolare che si verifica con l'avanzare dell'età.
Inoltre, grazie alla pressione minima che esercita sulle articolazioni, il pattinaggio in linea è considerato un esercizio a basso impatto. "A differenza del salto o della corsa, in cui i piedi si sollevano dal suolo, il pattinaggio si concentra di più sullo scivolamento", spiega Mansour.
Il pattinaggio in linea rientra nella categoria a basso impatto perché, mentre ci si spinge in avanti con un piede, l'altro piede rimane a contatto con il suolo, aggiunge Miller. "Ogni scivolata in movimento richiama una posizione di equilibrio a gamba singola dello yoga, che è notoriamente un'attività adatta a chi necessita di allenamenti a basso impatto per problemi ad articolazioni o legamenti", spiega.
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2.Il pattinaggio in linea migliora l'equilibrio
"Poiché riduce la superficie di contatto tra i piedi e il suolo, un altro vantaggio del pattinaggio in linea è il miglioramento dell'equilibrio", afferma Mansour.
Il motivo? Il movimento ripetitivo eseguito dalle gambe sui pattini coinvolge i muscoli lombari e il core, contribuendo a migliorare la postura, la stabilità e la coordinazione. Secondo uno studio del 2021 pubblicato sull'Orthopedic Research Online Journal, gli esercizi che agiscono sul core (ossia i muscoli dell'addome che collegano la colonna vertebrale, il bacino e le spalle) sono in grado di migliorare la mobilità funzionale e l'equilibrio delle persone più anziane.
3.Il pattinaggio in linea rafforza i muscoli stabilizzatori
"Poiché le ruote dei pattini in linea sono allineate in una sorta di 'asse di equilibrio', per restare in piedi è necessario coinvolgere il core e altri muscoli stabilizzatori", spiega Miller. I muscoli stabilizzatori sono quelli che sostengono il corpo ma non sono coinvolti nei movimenti, come la cuffia dei rotatori e la spina dorsale lombare, nota anche come i lombari.
Un articolo pubblicato su un numero del 2013 della rivista Sports Health ha evidenziato che rafforzare i muscoli stabilizzatori (insieme ai muscoli del core e ai mobilizzatori, ossia quelli coinvolti nei movimenti ampi) può contribuire a ridurre il rischio di infortuni durante i workout e le attività quotidiane.
4.Il pattinaggio in linea fa bene al cuore
L'American Heart Association indica il pattinaggio tra le attività salutari per il cuore. Un articolo del 2019 pubblicato sulla rivista Frontiers in Cardiovascular Medicine ha analizzato i molteplici motivi e meccanismi per cui fare attività fisica può ridurre il rischio di disturbi cardiovascolari. Secondo gli autori, gli allenamenti aerobici sono in grado di migliorare la tolleranza e la sensibilità al glucosio e di aumentare l'ipertrofia cardiaca fisiologica (una normale funzione cardiaca), nonché di ridurre la frequenza cardiaca a riposo, la pressione sanguigna e i marcatori aterogenici (che indicano la quantità di grassi e colesterolo presente lungo le pareti arteriose).
Per determinare il numero di calorie bruciate durante una sessione di pattinaggio in linea, il peso corporeo e la velocità sono determinanti. "Come personal trainer, per bruciare circa 200 calorie con un buon allenamento cardio consiglio 20 minuti di pattinaggio in linea", afferma Mansour. Miller aggiunge inoltre che è possibile alternare un allenamento su ellittica o tapis roulant con una sessione di pattinaggio in linea.
5.Il pattinaggio in linea contribuisce a migliorare l'umore
Secondo uno studio del 2017 pubblicato sulla rivista Brain Plasticity, una sessione divertente di allenamento cardio può influire notevolmente sul proprio stato emotivo. Gli autori di questo studio della New York University hanno scoperto che una sola sessione di allenamento aerobico può migliorare sensibilmente i livelli di energia, stimolare l'aumento di alcune sostanze neurochimiche (come la dopamina, un neurotrasmettitore che, secondo la Cleveland Clinic, è coinvolto nelle sensazioni di piacere, gratificazione e motivazione) e ridurre i livelli di stress. Alcuni dati suggeriscono persino che gli esercizi che migliorano maggiormente l'umore sono quelli più piacevoli per chi li svolge.
Di conseguenza, mentre vai sui pattini in linea non dovresti concentrarti solo sul fitness tracker. "Ai miei clienti consiglio sempre di sviluppare un certo interesse per una determinata attività fisica prima di preoccuparsi del numero di calorie bruciate", afferma Miller. "La sudorazione e la respirazione accelerata comportano una serie di movimenti estremamente salutari per il tuo benessere cardiovascolare, muscolare e psicologico".
Prima di iniziare a pattinare, leggi questi consigli sulla sicurezza
La Mayo Clinic ha classificato il pattinaggio in linea tra le attività outdoor a basso rischio. Tuttavia è consigliabile prendere alcune precauzioni, a partire dall'uso di accessori protettivi. Miller e Mansour sottolineano la necessità di indossare un casco e le protezioni per i polsi, oltre a ginocchiere e gomitiere.
A chi è neofita del pattinaggio in linea, Miller consiglia di allenarsi in un'area delimitata, che offra supporti saldi a cui appoggiarsi per favorire la stabilizzazione, come una ringhiera.
"Va bene anche appoggiarsi a una persona che non indossi i pattini e lasciarsi guidare, per abituarsi alla sensazione di indossare i pattini in linea", aggiunge.
Quindi, è opportuno iniziare a pattinare in linea retta anziché zigzagare tra la gente, suggerisce Mansour. "Inoltre, l'ideale è andare a un ritmo moderato, né troppo veloci né troppo lenti", conclude. "L'obiettivo è allenare il proprio corpo a trovare l'equilibrio e mantenere una velocità costante".
Testo a cura di Amy Capetta