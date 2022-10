Aumentare il volume e ridurre il volume: qual è la differenza?

Per molti sport, anche piccole variazioni di peso e composizione corporea possono fare la differenza in termini di prestazioni, resistenza e livello competitivo.

Per esempio, molte categorie di boxe si suddividono su intervalli di 3 chili, per cui anche soltanto un paio di chili sono sufficienti per passare dalla categoria dei pesi supermedi a quella dei pesi massimi leggeri. Lo stesso vale per il wrestling, gli sport da combattimento come le arti marziali miste, il sollevamento pesi e il bodybuilding. Anche se non c'è uno specifico obiettivo di peso, alcuni atleti ritengono che la composizione corporea, ovvero la percentuale di grasso, ossa e muscoli, possa contribuire a migliorare l'aerodinamica in determinate attività, come il nuoto e il ciclismo.

Ed ecco che entrano in gioco l'aumento del volume e la definizione. Per aumento del volume si intende lo sviluppo muscolare. È quindi la fase in cui devi mangiare più calorie di quelle che consumi e seguire un intenso allenamento con i pesi per un periodo di tempo prestabilito. Poi c'è la fase di definizione, in cui devi ridurre le calorie allo scopo di eliminare il grasso corporeo mantenendo il più possibile la massa muscolare.

Lavorare sulla composizione corporea può essere utile se desideri ottenere vantaggi in termini competitivi, ma anche se vuoi semplicemente provare una strategia per migliorare le tue prestazioni generali, indipendentemente dallo sport o dall'attività che realizzi.

CONTENUTO CORRELATO: Quali sono i cibi migliori per fare massa muscolare?

Se fatti in modo ponderato (e sano), l'aumento del volume e la definizione possono offrire dei vantaggi precisi, secondo quanto afferma Kacie Vavrek, dottoressa in medicina, dietista e nutrizionista sportiva presso l'Ohio State University Wexner Medical Center. Per quanto questi concetti siano di solito associati al bodybuilding, il tipo di approccio può essere adatto a qualsiasi attività fisica.

"Non c'è bisogno di essere bodybuilder per aumentare il volume o fare definizione", dice. "Chiunque frequenti una palestra può decidere di aumentare il volume o definirsi; si tratta semplicemente di controllare l'apporto calorico e garantire che le esigenze nutritive siano soddisfatte sulla base di un programma di allenamento specifico."