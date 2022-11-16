La creatina aiuta a sviluppare i muscoli? La risposta degli esperti

La creatina è un composto naturale, un amminoacido prodotto da reni, fegato e pancreas. Tuttavia, si trova principalmente nei muscoli scheletrici (i muscoli volontari utilizzati per fare esercizio fisico e svolgere le attività quotidiane), spiega Lenka Shriver, Ph.D., ricercatrice nel campo della nutrizione e professoressa presso il dipartimento di nutrizione della University of North Carolina, a Greensboro.

Quando i muscoli si contraggono, l'amminoacido svolge un ruolo nella produzione di energia. È anche fondamentale per rifornirsi di energia dopo brevi round di esercizi che richiedono il massimo sforzo, come il sollevamento pesi e gli sprint.

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"Sebbene ogni giorno venga sintetizzato nel corpo circa un grammo di creatina, è possibile assumere questa sostanza anche da fonti esterne tramite la dieta", osserva l'esperta. "Questo significa che il livello di creatina differisce da un soggetto all'altro in base all'alimentazione", aggiunge.

E fa notare che, poiché questo amminoacido è contenuto soprattutto nella carne e nel pesce, i livelli di creatina tendono a essere più alti in chi consuma prodotti di origine animale che in chi segue una dieta vegetariana o vegana.

La creatina è disponibile anche come integratore, e la sua forma più comune è la creatina monoidrata in polvere. Shriver sottolinea che questa è anche la forma più studiata. In altre parole, la ricerca sulla creatina e gli integratori riguarda in genere la creatina monoidrata.