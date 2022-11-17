Quali sono gli alimenti migliori per aumentare il volume?

Anche la qualità delle calorie che consumi e la ripartizione dei macronutrienti possono fare una grande differenza. Alcuni esperti consigliano che quest'ultima sia composta per il 55-60% da carboidrati, per il 25-30% da proteine e per il 15-20% da grassi. Altri invece raccomandano un approccio più personalizzato.



Per esempio, in uno dei rapporti pubblicati, si consiglia di concentrare l'apporto di macronutrienti in primo luogo sulle proteine. In altre parole, calcoli il tuo apporto proteico ottimale e assumi il 15-30% restante delle calorie dai grassi. Potrai poi riservare la quota rimanente ai carboidrati.



Ricorda che l'apporto proteico è quello più importante durante la fase di aumento muscolare. Per costruire e mantenere la massa magra, al tuo corpo servono gli amminoacidi, ovvero molecole che si uniscono tra loro per formare le proteine. Ne esistono 20 tipi diversi, per lo più prodotti dal corpo, ma nove (chiamati amminoacidi essenziali) devono essere assunti attraverso il cibo perché l'organismo non è in grado di produrli da sé.



La guida nutrizionale più aggiornata fornita dalla International Society of Sports Nutrition (ISSN) indica che, per la maggior parte degli atleti, un apporto proteico giornaliero totale di 1,4-2 g per ogni chilogrammo di peso corporeo è sufficiente a costruire e mantenere la massa muscolare.



Altre fonti raccomandano invece da 1,6 a 2,2 g al giorno per chilogrammo di peso corporeo, equamente distribuiti nell'arco della giornata durante la fase di aumento della massa, quando consumi più calorie di quelle necessarie. Occorre puntualizzare che gran parte degli esperti consiglia di incrementare l'apporto proteico (3 g/kg/giorno o più) durante la fase di definizione o al decrescere dell'apporto calorico.



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