Come aumentare la resistenza per il running

"Stamina" ed "endurance" sono due termini inglesi che si riferiscono alla capacità di sostenere un'attività fisica nel tempo. Spesso, in italiano, vengono tradotti entrambi con "resistenza", ma in realtà il loro significato è leggermente diverso.

"Stamina" è quanto a lungo si riesce a svolgere un'attività al massimo delle proprio possibilità, tenendo conto dell'impegno sia fisico che mentale.

"Endurance" è quanto a lungo si riesce a svolgere un'attività nel suo complesso, quindi implica l'efficienza cardiovascolare. In altre parole, l'efficienza con cui cuore, polmoni e muscoli interagiscono per distribuire il sangue e l'ossigeno nel corpo in modo da svolgere l'attività.

Gli sport che richiedono "stamina" includono qualsiasi attività ad alta intensità. Pensa ad esempio a calcio, triathlon, canottaggio, arti marziali, tennis e basket. Questi sport comportano dei picchi di esercizio fisico ad alta intensità seguiti da un recupero attivo, e così via. La "stamina" permette di tenere duro sia mentalmente che fisicamente.

Qualsiasi attività che deve essere sostenuta per lunghi periodi, come la maratona, richiede "endurance". Per mantenere il movimento costante, il sistema cardiovascolare deve distribuire in modo efficiente il sangue ossigenato nel corpo fino ai muscoli attivi. L'obiettivo in questo tipo di sport non è sforzarsi al limite delle proprie capacità, ma essere fisicamente in grado di svolgere un'attività prolungata.