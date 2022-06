Domande mai poste: allenamento e ciclo mestruale

Posso adattare l'allenamento al ciclo mestruale se sono incinta?

In gravidanza, gli ormoni non seguono più il loro ciclo abituale, ma uno completamente nuovo che dura nove mesi. Estrogeni e progesterone, protagonisti di questo ciclo, aumentano costantemente durante la gravidanza, per cui sincronizzare allenamento e ciclo mestruale, nel tuo caso, non è possibile. L'allenamento dovrà invece essere adattato in base al trimestre di gravidanza. Le opinioni e i miti su questo argomento sono così vari e numerosi che non è facile stabilire con certezza quali sono gli esercizi davvero privi di rischi in gravidanza. Ma ogni gravidanza è diversa, anche per la stessa donna, quindi è fondamentale ascoltare il tuo corpo: sarà lui a dirti cosa può e cosa non può fare. E noi siamo qui per accompagnarti in ogni fase della gravidanza con le nostre corse guidate. Dai un'occhiata all'app Nike Run Club.

Per adattare l'allenamento al ciclo, scarica l'app Nike Training Club e scopri la raccolta di workout NikeSync.

Posso adattare l'allenamento al ciclo mestruale se ho l'endometriosi o la PCOS?

L'endometriosi e la sindrome dell'ovaio policistico (PCOS) sono state oggetto di diagnosi errate per decenni. Un po' alla volta, finalmente, le donne stanno ricevendo assistenza adeguata per affrontare il dolore, il flusso abbondante e i cicli irregolari provocati da queste patologie. Nota importante: se questi sintomi ti suonano familiari, non affidarti a un'autodiagnosi improvvisata: si tratta di disturbi che vanno diagnosticati da un medico. Mestruazioni abbondanti o irregolari (o assenti) possono avere numerose cause ed è sempre meglio parlarne con il tuo medico.

Se ti è stata diagnosticata l'endometriosi, potresti accorgerti che l'esercizio fisico ne attenua i sintomi, in quanto l'allenamento può migliorare le capacità antinfiammatorie e antiossidanti del corpo. Può anche migliorare il tuo umore. Dato che soffrire di endometriosi può incrementare i livelli di depressione e ansia, sentirsi meglio mentalmente è importante quanto il benessere fisico.

Il modo migliore per adattare l'allenamento al ciclo è monitorare le sensazioni provocate dall'allenamento per due o tre mesi, prendendo nota di come il corpo risponde alle sollecitazioni più intense. In questo modo, saprai quando puoi allenarti a intensità elevate e quali sono, invece, le giornate in cui è meglio non esagerare.

Posso adattare l'allenamento al ciclo mestruale se sono in menopausa?

Tutto dipende se ti trovi in perimenopausa (il corpo sta ancora ovulando, ma inizia a mostrare segni del fatto che le ovaie producono meno estrogeni) o in post-menopausa (il corpo ha smesso di ovulare e non produce più estrogeni o progesterone). Se sei in perimenopausa hai ancora il ciclo, ma potrebbe essere più irregolare e il pattern del flusso potrebbe aver iniziato a cambiare. Tuttavia, è ancora possibile monitorare il ciclo e reagire di conseguenza. Se hai un ciclo più duraturo, ti troverai più a lungo nella fase a basso livello ormonale (follicolare), e ciò ti dà più opportunità di dedicarti ad allenamenti ad alta intensità e resistenza elevata.

Se ti trovi in post-menopausa (lo stadio successivo all'interruzione del ciclo da 12 mesi), la sincronizzazione dell'allenamento con il ciclo non si applica poiché il corpo non produce più alti livelli di ormoni fluttuanti. Tuttavia, è ancora possibile monitorare le sensazioni e le prestazioni durante l'allenamento. In questo modo potrai capire come il tuo corpo risponde e se hai bisogno di qualche giorno di allenamenti a bassa intensità in più tra un allenamento duro e l'altro. Ma non dimenticare: aumenta il tempo di recupero dopo gli allenamenti più intensi, perché in menopausa i muscoli cambiano e perdono la capacità di recuperare rapidamente.

Posso adattare l'allenamento al ciclo mestruale se non sono un'atleta professionista?

OVVIAMENTE SÌ. Puoi adattare l'allenamento al ciclo e sfruttarne tutti i vantaggi.