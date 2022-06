Comment faire du sport pendant mes règles ? | QJP

Au premier jour de vos règles et pendant les 12 jours suivants, votre taux d'hormones est au plus bas, ce qui vous donne un avantage naturel sur le plan sportif. Vous pouvez courir plus vite, mieux récupérer, vous sentir pleine d'énergie et réussir haut la main des entraînements de haute intensité tels que des sessions HIT, des runs avec des dénivelés ou des sprints. Profitez de cette période pour vous dépasser.



Ensuite, à partir de l'ovulation et jusqu'au 20e jour de votre cycle, vous entrez dans la phase modérée. Les poussées d'œstrogènes durant la première moitié de cette phase peuvent vous donner davantage confiance en vous et vous faire vous sentir plus forte. C'est le moment de travailler l'endurance et le renforcement. Soyez plus exigeante durant vos entraînements en courant plus de kilomètres, en prolongeant vos efforts et en faisant des entraînements de résistance.