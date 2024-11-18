Comment laver une brassière de sport ? | QJP

Questions Jamais Posées
Petite poitrine, grande poitrine et brassières qui se plissent et se déforment
Bienvenue dans la rubrique QJP : nous répondons aux questions que vous n'avez jamais osé poser sur la poitrine, les brassières de sport et l'exercice physique.
Lorsqu'on aborde le sujet, les problèmes de brassières sont légion. Aujourd'hui, nous répondons aux questions suivantes :
- Quelle brassière me convient si j'ai une petite poitrine et une grande cage thoracique ?
- Où trouver le maintien adapté à ma poitrine généreuse ?
- Comment éviter que ma brassière se plisse et se déforme ?
1. Quelle brassière me convient si j'ai une petite poitrine et une grande cage thoracique ?
L'ajustement peut tourner à l'obsession lorsque les magasins ne proposent aucune brassière adaptée à vos proportions. Mais ne désespérez pas, il existe des tailles pour toutes les morphologies, y compris la vôtre.
Pour trouver le modèle qui vous correspond, recherchez des brassières disponibles dans des tailles plus spécifiques. Essayez la brassière Alpha : elle est ultra-confortable, offre un maintien supérieur et différentes tailles pour les petits bonnets et les grandes cages thoraciques. Pour un ajustement encore plus adapté, la brassière Rival est disponible dans les tailles 80A à 115G.
2. Où trouver le maintien adapté à ma poitrine généreuse ?
Une poitrine ne possède pas de maintien intégré, ce qui signifie que quand vous bougez, elle bouge aussi : de gauche à droite, de haut en bas, et de l'avant vers l'arrière. Plus elle est généreuse, plus il y a de mouvement. Alors si c'est votre cas, tournez-vous vers des modèles qui offrent un maintien supérieur, même pour pratiquer des activités à faible impact.
Les modèles qui offrent une coupe plus couvrante et plus de compression sont le bon choix pour éviter l'inconfort et les douleurs. Mieux vaut donc prendre le temps de trouver le bon maintien. Les brassières de sport Rival et Alpha s'ajustent toutes les deux à l'arrière, assurant ainsi un meilleur maintien pour les athlètes aux poitrines généreuses, tant au niveau du bandeau que des épaules. Un maintien adapté passe par un niveau de compression optimal pour vous sentir plus à l'aise.
3. Comment éviter que ma brassière se plisse et se déforme ?
Qui n'a jamais retrouvé sa brassière complètement déformée après un lavage en machine ? Et qui n'a jamais rencontré un problème de brassière en plein effort ? Une brassière déformée et pleine de plis nuira certainement à vos performances, ce qui arrive fréquemment avec une brassière dotée de coussinets amovibles. En bougeant, ceux-ci peuvent se plier et se déformer, créant ainsi une sensation de compression et de frottement.
Lavez, et c'est parti !
La formation des plis sur votre brassière est souvent due aux cycles des machines à laver, et plus particulièrement au cycle de l'essorage. Pour éviter toute gêne, il est préférable de retirer les coussinets de la brassière et de laver ces derniers à la main. Assurez-vous ensuite de bien les laisser sécher à l'air libre, car l'utilisation d'un sèche-linge peut les déformer et entraîner la formation de plis indésirables.
En remettant les coussinets dans votre brassière, veillez à les positionner dans le bon sens, en les plaçant bien droits et non de travers. N'hésitez pas à prendre quelques secondes de plus pour vérifier qu'ils sont bien placés avant d'enfiler votre brassière pour aller vous entraîner.
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