Comment laver une brassière de sport ? | QJP

Une poitrine ne possède pas de maintien intégré, ce qui signifie que quand vous bougez, elle bouge aussi : de gauche à droite, de haut en bas, et de l'avant vers l'arrière. Plus elle est généreuse, plus il y a de mouvement. Alors si c'est votre cas, tournez-vous vers des modèles qui offrent un maintien supérieur, même pour pratiquer des activités à faible impact.



Les modèles qui offrent une coupe plus couvrante et plus de compression sont le bon choix pour éviter l'inconfort et les douleurs. Mieux vaut donc prendre le temps de trouver le bon maintien. Les brassières de sport Rival et Alpha s'ajustent toutes les deux à l'arrière, assurant ainsi un meilleur maintien pour les athlètes aux poitrines généreuses, tant au niveau du bandeau que des épaules. Un maintien adapté passe par un niveau de compression optimal pour vous sentir plus à l'aise.