Comment gérer la sueur sous les seins | QJP

Le facteur transpiration

C'est formidable de voir de plus en plus de femmes porter fièrement leur brassière auréolée de transpiration pour prouver l'intensité de leur entraînement. Mais soyons honnêtes, cela peut être désagréable et la sueur qui s'accumule sous le bandeau de votre brassière peut devenir un véritable nid de bactéries et entraîner des irritations ou des éruptions cutanées.



Pour éviter ces désagréments, nous avons lancé la collection de brassières de sport UltraBreathe à maintien léger, normal et supérieur. Ces modèles sont 30 % plus respirants que nos autres brassières. L'air circule donc mieux à travers le tissu et vous pouvez dire adieu aux irritations dues à la transpiration. La conception en mesh assure un séchage très rapide, et les découpes permettent à votre poitrine de respirer.



